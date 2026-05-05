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▲王俐人（如圖）在自家房間逐漸發展出一套專屬的「俐式心靈雞湯」，不管是隨手換床單，還是做伸展，以居家感的方式和粉絲對話。（圖／翻攝自王俐人臉書）

王俐人（Lisa）近來在社群平台上動作頻頻，憑藉多組居家辣照、甚至激凸感的穿著意外爆紅，話題度居高不下。外界關注到她疑似因債務壓力積極轉型，從SWAG直播、IG付費訂閱到各類生活業配。近日她再度分享一段身穿性感睡衣更換床單、隨興伸展的影片，強調在床上伸展，最重要的是床單的「支撐感」，她已經逐漸出一套具有個人特色的「俐式人生」火辣心靈雞湯，以居家感的方式和粉絲對話，變成粉絲每日固定想追的影片。在王俐人分享的居家影像中，她褪去螢光幕前的華麗包裝，穿上誘人的蕾絲睡衣在房間角落整理床鋪。生活感十足的畫面，讓不少粉絲驚呼：「換床單也能這麼美？」她表示，忙碌一天從天亮到天黑，大家都在為生活努力，而對她而言，親手換上乾淨柔軟的床單、在墊子上做幾分鐘的伸展，就是最治癒的居家儀式感。她也表示，在自己的能力範圍內努力，生活就不需與人攀比，只求給自己一個最放鬆的夜晚。王俐人不攀比的底氣，是源自於她對生活品質的挑剔。她表示，狀態好是因為懂得取悅自己，即使是居家運動也要求呼吸感。她說自己是典型的嗅覺系養生，對於運動器材的塑膠味零容忍，因此偏好內建活性碳除臭且環保的天然材質。對於伸展時的細節，她更強調被包裹的溫柔，唯有具備穩定支撐感、不傷膝蓋的保護，才能讓她在忙碌的帶貨日常中，找到身心安定的支撐點。這段影片與貼文曝光後，立刻引來大量粉絲在留言區打氣。面對轉型路上的各種聲音，網友紛紛力挺：「喜歡妳的努力」、「運動一下，也要適時補充點水」、「美身材，又養眼」、「認真的女人最美」、「早安，美人」。