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總統賴清德傳搭乘史瓦帝尼專機回台，外界關注1架神秘空中巴士A340班機，路線途經印度洋南方，避開所有非洲國家和敏感的南洋航線，更傳出空軍將派出4架F-16V護航。總統府則證實，賴清德將於今（5）日上午10時許抵台並發表談話。對此，民進黨立委陳冠廷表示，理論上，無論哪個政黨，作為國民都應該衷心支持和祝福外交之旅，至於中國佈局非洲只為打壓台灣，這對中國和台灣來說，其實是雙輸。陳冠廷今受訪指出，我們知道說中國在非洲的佈局很深，在貿易和投資上擁有很大影響力，所以我們認可總統在非洲的努力，其實國民也都應該看到，這是一個很大的挑戰，但總統這次還是克服萬難出訪，作為國民，即使是不同政黨，理論上我們都應該要祝福。不過，在野黨的說法有一些比較非主流的、比較強硬的，甚至酸言酸語，只會在中間選民眼中留下不好的印象。陳冠廷強調，對中共來講，他也要花費很多的資源跟精力，來去說服這些國家不開放他們的空域。那他們要付出的代價，也是中國的納稅人要負擔。至於為什麼要在這種地方爭執呢？這對台灣會好、這對中國會好嗎？陳冠廷也認為，其實中國內部有好多人都在講，為什麼要花這麼多的資源在這些非洲國家？花這麼少的資源在中國自己的人民？他們的社會保障有做足夠嗎？為什麼要把這一些大筆的經費拿去投資在非洲呢？而且投資非洲做的是在「阻撓台灣」，那這不就是雙輸嗎？這是中國的納稅人也必須要思考的問題，不過很遺憾，他們是中央集權、一黨專政，現在甚至是一人專政，所以可能他們的聲音也沒有辦法向上傳達。