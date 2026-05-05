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根據Visa最新的數位經濟調查，台灣電子商務購物頻率高居亞洲第二，透過AI搜尋商品的使用率高達96% ，顯示AI正逐步重塑消費者的購物歷程。Visa也宣布，「Visa Agentic Ready」全球計劃，迎接代理式商務（Agentic Commerce）時代，台灣市場首波將有9家發卡機構參與計劃，包括國泰世華銀行、中國信託銀行、星展銀行（台灣）、玉山銀行、台北富邦銀行、凱基銀行、永豐銀行、台新銀行及聯邦銀行，共同推動台灣邁入AI驅動的商務新時代。Visa表示，第一階段「Visa Agentic Ready」計劃將確保發卡機構系統準備就緒，這套完善的商業路徑，符合未來上線正式環境，提供發卡機構在可控的環境下進行測試、驗證，並深入了解由AI代理發起的交易模式。透過此計劃，發卡機構可實際體驗AI代理如何代表消費者發起並完成交易流程，進一步評估其支援代理式商務的能力，同時確保交易符合 Visa 支付網路所強調的信任和安全標準。Visa亞太區產品及解決方案主管T.R. Ramachandran表示，亞太區作為全球電子支付發展最多元且先進的地區之一，成為代理式商務從概念走向現實的絕佳市場。代理式商務必須與支付生態同步發展，才能達成規模化，而「Visa Agentic Ready」計劃正是其中的關鍵，協助發卡機構在安全且可控的環境中進行驗證和學習，為代理式支付做好準備。隨著 AI 正重塑日常商業模式，此計劃將賦予產業信心以持續引領創新。台灣Visa總經理黃慧琴也指出，Visa攜手台灣金融機構夥伴，搶先布局未來代理式商務對交易安全與資料信任的要求，協助發卡機構在可控且安全的架構下，測試並驗證AI代理發起交易的運作模式，進一步強化新型態支付體驗的信任與能力，共同創建更智慧、自動化的未來商務。Visa這項計畫核心以支付網路為基礎，結合代碼化技術（Tokenization）、身份驗證、風險控管及授權機制，探索如何在不同應用場景中實現穩定且安全的代理式支付。此計劃延續Visa智慧商務解決方案 （Visa Intelligent Commerce）的發展，致力推動大規模、安全且可信賴由 AI 驅動的商務體驗。代理式商務要達成規模化應用，關鍵在於整體支付生態系的緊密協作，Visa目前正與全球各地的AI平台、開發者、商家及生態系夥伴攜手合作，推動可信任的代理支付規模化發展，並已在澳洲、香港、日本、馬來西亞、紐西蘭、新加坡、韓國、台灣、泰國與越南正式推出，除首波參與計劃的發卡合作夥伴之外，隨著計劃擴展至商家與服務供應商，預計今年將有更多夥伴陸續加入。Visa也將藉此持續推動可編程商務（Programmable commerce）的策略方向，透過全球信賴的支付憑證與支付網路，依據購買意圖、消費情境與控制設定，流暢地完成交易，讓消費者在AI代理協助的購物流程自動化趨勢下，仍保有完整的交易主控權。