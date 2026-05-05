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▲ 這支影片由前鎮分局分局長黃元民及所屬員警上陣演出，在輕鬆詼諧的對話中，引出詐騙關鍵生活中看似微不足道的差異，往往就是詐騙的破口。（圖／高市警局前鎮分局）

為提升民眾防詐意識、強化識詐能力，高雄市政府警察局公關室攜手前鎮分局發揮創意，針對近期常見的「假雲端發票中獎通知」詐騙手法，拍攝防詐短片《差ㄧ點》，以貼近日常生活的情境搭配幽默巧思，提醒民眾「一個小細節，可能差很多」，成功結合教育宣導與娛樂效果，引發關注。這支影片由前鎮分局分局長黃元民及所屬員警上陣演出。開頭以茶行老闆發現招牌「多了一點」的趣味橋段作為鋪陳，在輕鬆詼諧的對話中，引出詐騙關鍵生活中看似微不足道的差異，往往就是詐騙的破口。隨著劇情轉入真實案例，呈現民眾收到「中獎通知簡訊」的情境。影片中分局長也親自提醒，「雲端發票假中獎、真盜刷」詐騙手法日益猖獗，詐騙集團常偽裝成政府官方網站，以假亂真引導民眾輸入個人資料及信用卡資訊，一旦未經查證即操作，極可能導致財產損失。影片結尾更整理出實用防詐重點：一、看網址：政府官方網站一定以「.gov.tw」結尾，若「.gov.tw」僅出現在網址中間，即為詐騙連結。二、保個資：領獎過程絕不會要求提供信用卡號、CCV檢核碼或OTP驗證碼，只要出現此類要求，必定為詐騙。警方提醒民眾若欲確認是否中獎，應直接透過「財政部官方網站」查詢，切勿點擊來源不明之簡訊或電子郵件連結，以免落入詐騙陷阱。黃元民也指出，依據分局統計資料顯示，115年1月至4月受理詐騙案件計405件，較去年同期465件明顯下降，整體詐騙發生數呈現下滑趨勢，顯示警方持續推動防詐宣導已逐步展現成效。然而進一步分析發現，詐騙手法正快速轉變，其中以「假中獎、真盜刷」及冒充政府機關發送連結之案件有明顯上升趨勢，同期間受理13件，較去年同期5件「大幅增加160%」。警方分析，此類詐騙多利用民眾對政府機關的信任，以及「中獎通知」所帶來的即時誘惑，誘導點擊不明連結並進一步竊取個資或信用卡資訊，具有高度迷惑性與即時風險。前鎮分局也特別與警察局公關室合作推出這次防詐短片，以「差一點」為核心概念，象徵詐騙與真實之間往往僅差一個細節，並聚焦解析政府官方網站辨識方式，透過生動活潑的呈現手法，加深民眾記憶，使防詐觀念更容易被理解、被記住、也更容易被分享。未來，前鎮分局將持續結合多元媒體與創意宣導，打造更貼近民眾生活的防詐資訊傳播模式，全面提升社會防詐韌性。