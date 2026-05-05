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五桐號：聯名全家便利商店！泰式奶茶霜淇淋7大新品開賣49元起

▲五桐號聯名全家便利商店！泰式奶茶霜淇淋49元今開吃。（圖／五桐號提供）

泰式奶茶霜淇淋49元！

杏仁凍青茶65元 ！

泰式奶茶65元！

鹿兒島焙茶酷繽沙65元！

黑糖粉粿青檸冬瓜冰棒49元！

鐵觀音厚奶茶39元！

蜜桃荔枝紅茶39元！

▲五桐號x全家Let’s Tea泰式奶茶、杏仁凍青茶、鹿兒島焙茶酷繽沙，皆為65元。（圖／五桐號提供）

五桐號x全家新品優惠！「第二杯79折」嚐鮮價

▲五桐號x全家「黑糖粉粿青檸冬瓜冰棒」49元。（圖／五桐號提供）

▲五桐號x全家新品，鐵觀音厚奶茶、蜜桃荔枝紅茶，皆為39元。（圖／五桐號提供）

Krispy Kreme：3大巧克力奇幻甜甜圈！加購大杯飲品「現折15元」

▲Krispy Kreme巧克力奇幻甜甜圈，「皮蒙特繽紛榛果」60元、「紐約好時可可」60元、「東京明治抹茶」60元。（圖／Krispy Kreme提供）

▲Krispy Kreme母親節限定「馨愛葡萄花語」甜甜圈60元。（圖／Krispy Kreme提供）

手搖飲料控嗨了！五桐號宣布，首度聯名全家便利商店，今（5）日在超商開賣招牌泰式奶茶霜淇淋49元起，還有Let’s Tea現調茶飲杏仁凍青茶等7大新品，5月13日起推出任選「第二杯79折」、鹿兒島焙茶酷繽沙嚐鮮價59元，消暑超商優惠搶先一覽。Krispy Kreme則攜手Kinder健達、Hershey’s好時、meiji明治打造3大甜甜圈，購買任一顆巧克力奇幻甜甜圈，加購任一大杯飲品現折15元。手搖飲料正式進軍超商！五桐號首度聯名全家便利商店，將經典飲品變成冰品、現調茶飲與新鮮屋系列，一次推出7大新品，主打巷口超商就買得到，首波5月5日搶先開賣「泰式奶茶霜淇淋」、其他新品5月13日登場。◾️全家Fami!ce霜淇淋新品推出五桐號「最完美手沖泰奶」，使用泰國正統茶葉，煮出濃厚茶香搭配滑順奶韻。◾️​​​​​全家Let’s Tea系列開喝「杏仁凍青茶」，五桐號清新青茶搭配經典杏仁凍，5月13日開賣。◾️全家Let’s Tea系列也喝得到熟悉的「泰式奶茶」，標榜完整還原五桐號的濃厚茶韻與煉乳奶香。◾️使用日本鹿兒島焙茶製成細緻冰沙，搭配黑糖凍增添咀嚼口感。◾️古法熬製黑糖冬瓜基底，融合鮮榨檸檬原汁、搭配Q彈黑糖粉粿。◾️焙香濃郁的鐵觀音結合厚實奶香成熟系茶奶風格。◾️融合蜜桃與荔枝果香，搭配錫蘭紅茶，風味輕盈清爽，果香馥郁，是初夏最療癒的解膩選擇。歡慶五桐號聯名全家便利商店，期間限定嚐鮮優惠！Krispy Kreme最新力作Passport to CHOCOMANIA巧克力奇幻系列，即日起至6月10日，攜手Kinder健達「皮蒙特繽紛榛果」巧克力奶油搭配整塊Kinder Bueno健達繽紛樂白巧克力、與麥芽巧脆；Hershey’s好時「紐約好時可可」開吃巧克力水滴與純可可粉製的巧克力餅乾碎；meiji明治「東京明治抹茶」。Krispy Kreme母親節限定「馨愛葡萄花語」則以葡萄巧克力結合奶油乳酪內餡、搭配檸檬巧克力與堅果點綴，5月8日至5月10日限時三天販售。