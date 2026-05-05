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國民黨團今（5）日再度召開黨團大會，針對軍購版本激辯。加碼派立委賴士葆會中一度破口大罵，聲音傳到外面。他受訪時透露，昨天接到黨副主席兼秘書長李乾龍電話，表示不希望為了版本造成黨團分裂，更提出「3800億+N」就是8000億，所以他提出版本，修改第六條。不過黨團總召傅崐萁表示，各版本都還在民主討論中，共識就是一定要有發價書，金額從頭到尾就不是問題。至於版本是否有變，傅崐萁說「還在討論」隨即離開。賴士葆今在黨團大會高分貝捍衛8000億軍購，稱昨天李乾龍親自致電，說不希望看到版本造成黨團分裂，他說3800億+N就是8000億，所以他提出折衷方案，修改第六條，「只要有發價書來，就增加預算，最多到8000億」，所以第六條看到3800億跟8000億，不過還要看黨團能否接受。國民黨團總召傅崐萁會後受訪則說，國民黨是民主政黨，大家對於國防、台灣的安全，都是全力支持，對於各式各樣的版本，大家都還在民主討論當中。但很重要的是，怎麼樣能夠守護台灣？怎麼樣有一線的武器進入台灣？怎麼樣能夠及時地讓武器能夠進來？怎麼樣能夠把防弊的問題把它做好？這是大家共同商議的問題，並不是所謂金額的問題，只要能好好保護台灣，大家都願意支持國防、守護中華民國。傅崐萁說，各版本最大共識，就是一定要有發價書，來自於美國的軍購，要美國總統同意，賣到台灣的這些武器必須要後續的延壽、維修，還有相關的零件能夠長久，不像是「商業買賣」，後面有很多的弊端叢生。他強調，金額從頭到尾就不是問題，共識就是要「發價書」。媒體追問，「總召所以版本有變嗎？」，傅崐萁僅表示，「還在討論」，隨即快速離去。