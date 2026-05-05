我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鄭明典強調，近期的降雨型態還是屬於春雨，並非典型的「梅雨鋒面」。（圖／中央氣象署）

梅雨鋒面有什麼條件？

▲「真正的梅雨」發生前，副熱帶高壓西伸，讓台灣變乾燥；副熱帶高壓就會往東邊退之後，就是台灣梅雨的開始。（圖／鄭明典臉書）

梅雨主菜預估6月上桌

近2天受到「鋒面、華南雲雨區」影響，台灣各地出現明顯降雨，尤其今（5）日雨勢明顯，雖然進入5月屬於氣象署定義上的「梅雨季」，但前中央氣象局局長鄭明典強調，近期的雨勢都還屬於「春雨」，真正的梅雨季主菜，要等到台灣出現一段晴朗高溫時期後，才會真正展開。鄭明典透過臉書發文指出，雖然已經是梅雨季，但是近期的降雨型態還是屬於春雨，從雷達回波圖可以明顯發現，雨區在鋒面後方，主要的降雨發生在台灣的西北區。鄭明典解釋，在「真正的梅雨」發生前，副熱帶高壓西伸，會替台灣帶來相對穩定的天氣，西深的高壓，部分阻擋南方往北的水氣供應，使得春雨系統變得不活躍，因此台灣在梅雨前常會有一段晴朗高溫的天氣。鄭明典接著說，當季風低壓區從北印度洋逐漸擴展到南海、再到東海，副熱帶高壓就會往東邊退，讓東北風和夏季風相遇，在華南、台灣到日本南方形成一道移動緩慢的鋒面系統，這時就是台灣梅雨的開始。針對梅雨季，氣象專家賈新興也提及，每年梅雨季開始的時間，平均落在5月16日至5月20日，未來幾周雖然仍有鋒面，但移動速度都較快，甚至在5月10日至5月20日，台灣將進入一段明顯乾燥期，5月21日後，雖然會開始有明顯的「午後雷陣雨」，但對水情可能不會有顯著幫助。賈新興補充，「滯留型梅雨」要發生，需要有「西南季風建立」的條件，但今年西南季風建立時間偏晚，可能要等到5月底至6月初才會明顯增強，屆時梅雨鋒面才有機會帶來較持續、顯著的降雨，預估影響時間在6月1日至6月中下旬。