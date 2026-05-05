高雄文化中心附近一間經營34年的紅心粉圓老店，近日因一段影片意外爆紅，畫面中幫忙招呼客人的男子，因外型酷似陸劇《逐玉》男主角張凌赫，讓網友瞬間暴動，甚至直呼是「台版張凌赫」，影片在社群平台擴散後，不少人特地前往店家朝聖，讓原本的在地老店人氣暴漲，而老闆娘也表示其實該名男子其實是她的外甥「阿B」。

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▲阿B的職業是一名攝影師，家族因為有荷蘭血統所以長相帥氣。（圖／翻攝阿B Threads@bben89）
▲阿B的職業是一名攝影師，家族因為有荷蘭血統所以長相帥氣。（圖／翻攝阿B Threads@bben89）
素人外甥阿B變焦點　本尊其實是攝影師

陸劇《逐玉》在台灣爆紅，而主角張凌赫也因為帥氣外表以及在劇中深情的表現爆紅，近日有網友在社群發布一隻影片，影片中一名神似張凌赫的男子在高雄的粉圓店幫忙，讓不少人以為張凌赫來台灣，對此老闆娘表示對方其實是她的外甥「阿B」。

老闆娘透露，阿B平時從事攝影與電商相關工作，並非正式店員，這次只是趁連假返家探親，看到店裡忙碌便順手幫忙，沒想到過程被拍下並上傳後引發關注，他本人也幽默回應，笑稱「手感還在」，甚至考慮再回店裡短暫客串，展現親民態度。

▲神似張凌赫的阿B（右）已經結婚，這次被拍到純粹是去店裡幫忙。（圖／翻攝阿B Threads@bben89）
▲神似張凌赫的阿B（右）已經結婚，這次被拍到純粹是去店裡幫忙。（圖／翻攝阿B Threads@bben89）
顏值話題延燒　網友狂刷「根本本人」

由於阿B身高超過180公分、五官立體，加上濃眉與高挺鼻樑，與張凌赫相似度極高，網友紛紛留言驚呼「第一眼以為是本人」、「根本AI生成畫面」，也有老顧客透露，早在多年前他於店內幫忙時，就曾吸引不少人專程來「看帥哥」，這次只是再度被放大討論。

店家老闆娘透露，外甥家族具有荷蘭血統，外型出眾從小就備受矚目，過去他在店內幫忙時，即使戴著口罩也常有女性顧客特地上門「一睹真面目」，這次因影片爆紅，讓過往趣事再度被翻出，也讓更多人對這段故事產生興趣。儘管話題持續發酵，但現場排隊客人多數仍是長期支持的熟客，並非全為網路朝聖阿B而來，老闆娘坦言媒體關注反而讓她一度有些壓力，甚至擔心影響原本經營節奏。

▲張凌赫（如圖）因《逐玉》紅遍華人區。（圖／摘自张凌赫工作室official 微博）
▲張凌赫（如圖）因《逐玉》紅遍華人區。（圖／摘自张凌赫工作室official 微博）

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張一笙編輯記者

是一個很喜歡觀察世界的人，立志靠自己的雙腳、雙眼，加上一台攝影機，走遍全世界，把每一個美麗的地方、每一個動人的瞬間，用影像和文字記錄下來。在實現這個夢想之前，我選擇先踏實地耕耘新聞現場，成為一名好記者...