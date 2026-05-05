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▲不同於BLACKPINK其他成員，Jisoo（如圖）今年是第一次參加Met Gala。（圖／AP美聯社）

▲ Rosé走優雅路線，黑色禮服大露美肩。（圖／AP美聯社）

▲Jennie銀藍色禮服彷彿美人魚登陸，她受訪時還透露身上貼了15000片人魚鱗片。（圖／AP美聯社）

被譽為「時尚奧斯卡」的紐約大都會博物館慈善晚宴（Met Gala）於台灣時間今（6）日清晨盛大登場，韓國天團BLACKPINK 4名成員Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa首度齊聚紅毯。Lisa的設計團隊用3D技術掃描她的雙手，打造超前衛四手造型，彷彿是千手觀音出場；Jennie已是第4度征戰，一席銀藍色禮服，貼滿15000片鱗片化身人魚公主；Jisoo本次是首次參與，表示很期待看到成員們；Rosé一席黑禮服，走經典優雅路線。Jisoo率先踏上紅毯，以一襲粉紫色亮片貼身禮服驚艷亮相，該套服裝由Jonathan Anderson為Dior操刀打造，整體以花卉為靈感，從服裝剪裁到頭飾細節皆呼應花朵元素。她受訪時以英文分享，整體造型耗時約4至5小時完成，並透露設計帶有復古風格。首次參與盛會的她難掩興奮，直言「很開心」，更笑說期待能盡快與成員們會合，為稍晚的合體埋下伏筆。Lisa此次同樣話題十足，她佩戴寶格麗「伊甸園」系列高級珠寶，並穿上中國設計師Robert Wun量身打造的訂製禮服，設計靈感呼應本屆主題「Costume Art」，做了兩隻假臂撐起白紗，四手造型展現強烈藝術感。值得一提的是，Lisa一現身就登上全球趨勢第4名，更位居所有藝人之首，也讓設計師一舉登上世界趨勢榜前20名，話題席捲國際。Rosé則是第3度出席Met Gala，以一套黑色禮服現身，腰間點綴的水晶巨鳥成為最大亮點，搭配標誌性金髮，整體造型散發高貴又疏離的氣場。Jennie則作為壓軸之一登場，再度選擇CHANEL訂製禮服，銀藍色亮片設計在燈光下宛如海面波光。這也是她第4度征戰Met Gala，禮服以貼身剪裁勾勒曲線，搭配平口設計展現招牌直角肩，整件服裝鑲嵌上15000顆亮片打造人魚鱗片的感覺，隨著步伐呈現如波浪般流動的視覺效果，宛如深海人魚登陸紅毯。而BLACKPINK首度全員到齊Met Gala，她也直呼相當期待與其他成員相聚。