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總統賴清德日前低調出訪非洲史瓦帝尼，今天上午10時返抵國門，人在台中視察的行政院長卓榮泰表示，總統這次出訪帶給國人很多驚喜，他預告總統順利成功返抵國門「絕對會更振奮人心」，同時大酸「那些非常生氣的、冷言冷語的，就是當初在阻擾總統出訪的黑手」，在國內「我們只要有隊友，絕對不要有對手」。卓榮泰今（5）日上午到台中，訪視第48屆國際技能競賽國手及團隊培訓情形，對於總統賴清德完成出訪行程，卓榮泰受訪時表示，總統這次出訪應該帶給國人很多的驚喜，稍後將順利成功地返抵國門，絕對會更振奮人心。卓榮泰強調，凡是真正希望中華民國台灣走向國際、被全世界看見的國人，都會給予更多的祝福與期待。而那些非常生氣、冷言冷語的人，就是當初在阻擾總統出訪的黑手。他相信黑手、我們外交競爭的對手都在對岸，「在國內我們只要有隊友，絕對不要有對手」。稍後他致詞時，指「走向國際、被世界看見」是9月參賽選手們對自己的期許，今天總統賴清德也達到了。總統出訪史瓦帝尼，帶著很多國人的驚喜而去、帶著豐碩成果回來，讓中華民國台灣被全世界看見、被全世界尊重。卓榮泰鼓勵每位即將參與國際賽的選手，肩負同樣的使命與任務，一起走向世界、被全世界看見。