雲朗觀光集團將於5月7日至5月18日展開為期12天的線上旅展，業者表示，比照往年推出雲朗聯合住宿券「每張2200元」並祭出最強加碼，5家原本的酒店之外，寶桑町屋與Villa Resort 蘇卡利‧漫活都已不同數量的券張使用入住。另外，北投大地酒店也有線上旅展，下殺最低41折、每房6888元就可雙人入住。
2200元可入住兩飯店 還送早餐
雲朗觀光集團說明，此次開賣「雲朗聯合住宿券」維持每張2200元的售價，消費者持單張券即可輕鬆成行，入住翰品酒店高雄雅緻客房或兆品酒店嘉義雅緻/經典客房，並享有2客早餐；或者單張券加價400元即可選擇入住品文旅礁溪文漾家庭房。
持2張券再加價400元即可入住品文旅礁溪樂旅小閣樓，並特別加贈兩位12歲以下小朋友免費入住及早餐；亦可持2張券入住台東寶桑町屋日式雙房。
4張券可住雲品溫泉酒店、9張券住Villa Resort 蘇卡利‧漫活
持3張券入住君品酒店行政客房，沉浸於17樓翰林軒 VIP Lounge 的專屬輕食與飲品服務；位在日月潭的雲品溫泉酒店則規劃持4張券入住經典山景客房含早餐；就連奢旅品牌「Villa Resort 蘇卡利‧漫活」，持9張券即可入住山盟或不朽客房。
高雄翰品酒店吃茶樓點心一整桌 每人才566元
餐券部分，君品酒店茶苑主打每張1880元的精選牛排雙人套餐券，主餐可任選16oz頂級爐烤肋眼牛排或老靈魂威靈頓牛排，並搭配佛卡夏麵包、凱薩沙拉、蛤蜊巧達湯、香料鮮蝦焗通心粉及精選甜點。翰品酒店高雄也推出1699元的港都茶樓三人份套餐餐券，內容涵蓋開胃菜、燒臘滷味、多樣茶樓點心、蠔油時蔬、蝦仁腸粉及芋頭西米露等經典美食，每人大約才566元。
為了刺激買氣，雲朗觀光祭出分階段抽獎活動，凡於5月9日前下單可抽雲朗聯合住宿券，5月13日前下單則有機會獲得君品牛排雙人套餐券。
大地酒店也有線上旅展 住宿券最優下殺41折
北投五星溫泉酒店「大地酒店」也有線上旅展！即日起至 5月10日，推出為期10天「春季快閃限時優惠」。本次活動線上與線下並行，涵蓋住宿、餐飲、湯泉與 SPA 芳療，祭出最高 41 折的超值回饋。
其中最受矚目的「大地輕旅行住房專案」快閃價每張6888元 ，約是41折優惠，可入住奇岩客房，專案包含雙人早餐、迎賓飲品、雙人下午茶，並可盡情使用景觀泳池與 SPA水療池。
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雲朗觀光集團說明，此次開賣「雲朗聯合住宿券」維持每張2200元的售價，消費者持單張券即可輕鬆成行，入住翰品酒店高雄雅緻客房或兆品酒店嘉義雅緻/經典客房，並享有2客早餐；或者單張券加價400元即可選擇入住品文旅礁溪文漾家庭房。
持2張券再加價400元即可入住品文旅礁溪樂旅小閣樓，並特別加贈兩位12歲以下小朋友免費入住及早餐；亦可持2張券入住台東寶桑町屋日式雙房。
持3張券入住君品酒店行政客房，沉浸於17樓翰林軒 VIP Lounge 的專屬輕食與飲品服務；位在日月潭的雲品溫泉酒店則規劃持4張券入住經典山景客房含早餐；就連奢旅品牌「Villa Resort 蘇卡利‧漫活」，持9張券即可入住山盟或不朽客房。
高雄翰品酒店吃茶樓點心一整桌 每人才566元
餐券部分，君品酒店茶苑主打每張1880元的精選牛排雙人套餐券，主餐可任選16oz頂級爐烤肋眼牛排或老靈魂威靈頓牛排，並搭配佛卡夏麵包、凱薩沙拉、蛤蜊巧達湯、香料鮮蝦焗通心粉及精選甜點。翰品酒店高雄也推出1699元的港都茶樓三人份套餐餐券，內容涵蓋開胃菜、燒臘滷味、多樣茶樓點心、蠔油時蔬、蝦仁腸粉及芋頭西米露等經典美食，每人大約才566元。
為了刺激買氣，雲朗觀光祭出分階段抽獎活動，凡於5月9日前下單可抽雲朗聯合住宿券，5月13日前下單則有機會獲得君品牛排雙人套餐券。
北投五星溫泉酒店「大地酒店」也有線上旅展！即日起至 5月10日，推出為期10天「春季快閃限時優惠」。本次活動線上與線下並行，涵蓋住宿、餐飲、湯泉與 SPA 芳療，祭出最高 41 折的超值回饋。
其中最受矚目的「大地輕旅行住房專案」快閃價每張6888元 ，約是41折優惠，可入住奇岩客房，專案包含雙人早餐、迎賓飲品、雙人下午茶，並可盡情使用景觀泳池與 SPA水療池。