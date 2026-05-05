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▲46歲伊藤步（如圖）保養非常好，完美駕馭顯胖的白色長禮服。（圖／IG@ayumi__ito）

伊藤步公開禮服照 超狂體態不像46歲

伊藤步嫁小14歲演員 曾拍過中國電影

日本46歲女演員伊藤步今年1月宣布與小14歲的演員細谷祐介結婚，兩人交往約2年後完成登記，年齡差一度掀起關注，而她近日現身《橫濱國際電影節》再度成為話題，昨（4）日透過社群曬出紅毯禮服照，不只狀態維持在高峰，修長體態與氣場更讓網友直呼「太美了」、「根本女神」，再度證明即使年過40依舊穩坐一線女星的存在感。伊藤步3日參加《橫濱國際電影節》，也在貼文中分享當天的禮服造型，提到天氣晴朗非常適合走紅毯，還形容這趟行程不只是出席活動，更像是一場與電影人的交流時刻，「和才華洋溢的電影人相遇，也有久違的重逢，沉浸在電影的魔力裡，是一段非常美好的時光」。當天她身穿白色長禮服亮相，剪裁貼合身形，線條一路拉到腳踝，優雅中帶點氣勢，完全把身材優勢撐起，貼文一出留言區幾乎被洗版，從「氣質姐姐」、「根本女神」到「超有氣場」一路誇，也有人直接點名「這狀態太扯」，把焦點全放在她幾乎看不出46歲的外型。伊藤步今年1月宣布結婚時，就因為「14歲年齡差」成為討論焦點，老公細谷祐介1994年5月1日出生，演出過《犬猫とあくびと余興》、《消えていく》以及《外貌協會100%》等作品，演藝經歷穩定累積，但整體知名度仍與伊藤步有一段差距。而伊藤步早在1993年就以電影《水之旅人》出道，當時細谷祐介還沒出生，之後參演名導岩井俊二執導的《燕尾蝶》，更曾拿下日本電影金像獎最佳女主角，因此重視到英語的重要性，便前往美國紐約學習10個月的英文；之後還進軍中國參演中國導演田壯壯執導的電影《吳清源》，演藝資歷與代表作都相當豐富。