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▲范瑋琪（右）在《浪姐》第三次公演小考中，與孫怡、江語晨、闞清子、何宣林等人選唱S.H.E的〈你曾是少年〉，卻遭點評缺乏感情。（圖／乘風2026微博）

▲曾沛慈（右）與范瑋琪（左）自拍合照唤起了大眾對她們19年前首次合作的回憶，話題登上微博熱搜。（圖／曾沛慈微博）

范瑋琪近日在陸綜《乘風2026》（又稱《浪姐7》）表現受到關注，在第三次公演小考中，她與孫怡、江語晨等人選唱S.H.E的〈你曾是少年〉，卻被音樂總監指出演唱時「缺乏感情」。面對嚴厲點評，曾沛慈隨即在結束後暖心打氣：「我很喜歡了。」展現隊員間的情誼。提到曾沛慈與范瑋琪的緣分，兩人早在19年前就合作過，當時曾沛慈仍是素人並參加選秀節目《超級星光大道》，在藝人指定賽中與范瑋琪合唱歌曲〈每天〉，獲得觀眾好評。范瑋琪在《浪姐》第三次公演小考中，與孫怡、江語晨、闞清子、何宣林等人選唱S.H.E的〈你曾是少年〉，只見她專注看著歌詞深情演唱，然而演出後卻被音樂總監指出，從聲音上已有很大進步，「但從情感上我沒有聽到」，認為5人必須有同樣的情緒才能感染觀眾。范瑋琪等人遭音樂總監批評後，心情似乎受到影響、表情略顯凝重，而曾沛慈隨後跑過來暖心打氣，直呼：「妳們緊張什麼？妳們5個人面色凝重，但唱得有夠好。」另外曾沛慈也給予建議，認為5個人一起訴說的感覺要更多，但她自己已是非常喜歡了！事實上，曾沛慈自選秀節目《超級星光大道》出道，在藝人指定賽中，與范瑋琪合唱歌曲〈每天〉，主持人陶晶瑩當時直言兩人有許多雷同之處，除了有高挑身材，私下也都是傻大姐、少根筋。只見當時曾沛慈還是素人，而范瑋琪已是發片歌手，時隔19年她們從當年的前輩與新人，變成並肩追夢的「同學」，一路互相打氣。昨（4）日，曾沛慈在微博上PO出與范瑋琪的合照，寫著：「上學路上，偶遇同學❤️💛 三公加油加油。」兩人對鏡頭笑著比YA，曾沛慈頭戴黃色帽子、而范瑋琪戴著紅色帽也被網友調侃是「番茄炒蛋組合」，自拍合照曝光後立刻唤起了粉絲對她們19年前首次合作的回憶，話題登上微博熱搜。