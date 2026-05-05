5月報稅季！房東們要注意，除了申報綜合所得稅之外，也要申報租金收入！新北市政府稅捐稽徵處提醒，如果出租房屋達到當地一般租金標準，就算已經適用較低的非自住房屋稅率，還是要向國稅局如實申報租金收入，否則可能失去原本的優惠稅率，甚至需要補繳差額房屋稅。台灣房屋觀察內政部不動產平台資料也發現，截至2025年底，全台有806.3萬住宅有戶籍登記，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「囤房稅2.0」上路後，不少人會設籍，善用自用住宅的房屋稅節稅優勢。
房東租金要報稅 沒如實申報優惠全取消
新北稅捐稽徵處表示，現在房東若如實申報租金，經過核定之後可適用於較低的非自住房屋稅率，約1.5％到2.4％之間，這項稅率優惠需要在有出租事實的隔年、綜合所得稅申報期間，向國稅局完成租賃所得申報，才能維持優惠稅率。如果房東沒有如實申報租金收入，一被查獲將取消原本適用的優惠稅率，目前非自用房屋稅率約3.2％至4.8％，相差極大。
稅捐稽徵處指出，房東如果想要維持較低的房屋稅率，除了要誠實申報租金之外，也要確認租金符合當地一般租金標準，並提醒在綜合所得稅申報期間內，完成申報，確保房屋持續適用優惠稅率，如果對相關規定有疑問，也可向房屋所在地的稅捐機關洽詢。
如果想進一步減輕房屋稅率，台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，申請公益出租或社會住宅，可比照自住住家用房屋稅率，以1.2%計稅，因此若想長期持有房產又擔心房屋稅金壓力，可思考出租活化。而且公益房東的租賃收入申報綜合所得稅時，還享有每月最多1.5萬元的免稅額；房客的租金支出，也可申報最高18萬元的特別扣除額抵稅，在稅務優惠鼓勵下，近年住宅租賃發展日漸活絡，市場透明度也有所提高。
囤房稅2.0實施 提升設籍率節稅
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「囤房稅2.0」在2024年實施，2025年開徵，新制從「各縣市歸戶」改為「全國歸戶」，房屋稅率也跟著更改，房屋稅的1％到1.2%自用住宅優惠，須屋主本人、配偶及直系親屬設籍，且全國最多僅限3戶；非自用住宅較多的屋主，一般出租房屋稅率為1.5%到2.4%，空置房屋稅率則達2.0%到4.8%，由於房屋稅計算基準日為2025年3月24日之前，因此當年掀起設籍潮，以便善用自用住宅的房屋稅節稅優勢。
台灣房屋觀察內政部不動產資訊平台資料，全台有設戶籍的住宅狀況，截至2025年底，全台有806.3萬住宅設有戶籍登記，與2024年底的773.2萬宅相比，增加了33萬1342宅，年增幅4.3%。觀察六都和新竹縣市的變化，其中新北市年增宅數最多，達5萬9343宅，年增幅為4.1%，其次為台中市5萬3616宅，增幅5.8%。
其中新北市和台中市新增登記戶籍的宅數， 2025年都增加超過5萬宅以上，桃園市則增加約4.5萬，增幅也達5.7%。張旭嵐指出，這三都近年重劃區推案量大，亦不乏投資型的多屋族持有，由於新房子的屋齡新、評定現值高，在囤房稅新制下，全國累進的房屋稅率也高，因此自住與非自住間的稅金差異大，也促使多屋族積極規劃分戶，將直系血親或成年子女戶籍遷移至其他稅負較重的住宅，以便登記為自用合法節稅。
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新北稅捐稽徵處表示，現在房東若如實申報租金，經過核定之後可適用於較低的非自住房屋稅率，約1.5％到2.4％之間，這項稅率優惠需要在有出租事實的隔年、綜合所得稅申報期間，向國稅局完成租賃所得申報，才能維持優惠稅率。如果房東沒有如實申報租金收入，一被查獲將取消原本適用的優惠稅率，目前非自用房屋稅率約3.2％至4.8％，相差極大。
稅捐稽徵處指出，房東如果想要維持較低的房屋稅率，除了要誠實申報租金之外，也要確認租金符合當地一般租金標準，並提醒在綜合所得稅申報期間內，完成申報，確保房屋持續適用優惠稅率，如果對相關規定有疑問，也可向房屋所在地的稅捐機關洽詢。
如果想進一步減輕房屋稅率，台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，申請公益出租或社會住宅，可比照自住住家用房屋稅率，以1.2%計稅，因此若想長期持有房產又擔心房屋稅金壓力，可思考出租活化。而且公益房東的租賃收入申報綜合所得稅時，還享有每月最多1.5萬元的免稅額；房客的租金支出，也可申報最高18萬元的特別扣除額抵稅，在稅務優惠鼓勵下，近年住宅租賃發展日漸活絡，市場透明度也有所提高。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「囤房稅2.0」在2024年實施，2025年開徵，新制從「各縣市歸戶」改為「全國歸戶」，房屋稅率也跟著更改，房屋稅的1％到1.2%自用住宅優惠，須屋主本人、配偶及直系親屬設籍，且全國最多僅限3戶；非自用住宅較多的屋主，一般出租房屋稅率為1.5%到2.4%，空置房屋稅率則達2.0%到4.8%，由於房屋稅計算基準日為2025年3月24日之前，因此當年掀起設籍潮，以便善用自用住宅的房屋稅節稅優勢。
台灣房屋觀察內政部不動產資訊平台資料，全台有設戶籍的住宅狀況，截至2025年底，全台有806.3萬住宅設有戶籍登記，與2024年底的773.2萬宅相比，增加了33萬1342宅，年增幅4.3%。觀察六都和新竹縣市的變化，其中新北市年增宅數最多，達5萬9343宅，年增幅為4.1%，其次為台中市5萬3616宅，增幅5.8%。
其中新北市和台中市新增登記戶籍的宅數， 2025年都增加超過5萬宅以上，桃園市則增加約4.5萬，增幅也達5.7%。張旭嵐指出，這三都近年重劃區推案量大，亦不乏投資型的多屋族持有，由於新房子的屋齡新、評定現值高，在囤房稅新制下，全國累進的房屋稅率也高，因此自住與非自住間的稅金差異大，也促使多屋族積極規劃分戶，將直系血親或成年子女戶籍遷移至其他稅負較重的住宅，以便登記為自用合法節稅。