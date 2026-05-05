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▲李心潔與女兒及一對雙胞胎兒子的感情都非常好。（圖／李心潔 Sinje Lee FB）

50歲藝人李心潔在2010年與香港著名導演彭順結婚，並在27歲的年紀成為丈夫2歲女兒的繼母，2016年再誕下一對雙胞胎兒子。李心潔2023年受訪時，曾聊到與女兒的故事。她回憶女兒第一次叫她媽媽時的感動，因為自己先叫女兒稱呼自己為阿姨，不料女兒在相處的3天裡，一次都沒叫她，直到有天李心潔要去海邊，女兒才脫口叫出：「媽媽」，讓李心潔感性表示那天是「母女之情一輩子的定情之日」。她還透露載女兒去學校時，女兒一直不下車，直到送她到教室才發現，原來女兒想讓大家知道「自己也有媽媽」。李心潔2023年在《三立娛樂星聞》的訪問中，透露在27歲當了2歲女兒的媽媽，當時為了帶女兒，她在事業最好的時候，放棄了許多工作。李心潔也回憶女兒第一次叫媽媽的情景，透露因為叫女兒稱呼她阿姨，所以母女倆相處的3天裡，女兒一次都沒叫她。直到有天李心潔要去海邊，女兒急著想跟去，就脫口一句：「媽媽」。李心潔問女兒是不是比較喜歡叫自己媽媽，女兒靦腆點頭，李心潔馬上回：「那妳就叫我媽媽吧。」李心潔感動直呼：「我也沒想到，原來我當時的這個決定，就已經是我們母女之情一輩子的定情之日。」李心潔也透露在女兒長大後，於泰國生活時，李心潔正在拍戲，有空時就會開車送女兒上學，但沒想到女兒怎麼樣都不下車，「一送她到教室後我就明白為什麼了，因為我覺得她也很想讓所有人知道，她有一個媽媽。」李心潔也表示女兒是自己生命中最重要的人，並透露當時毅然決然放棄事業，投入家庭的原因，「我覺得我的事業可以以後再去努力，但我女兒的成長是不會停下來的，我現在回看覺得很值得。」李心潔還幽默提到對於一對雙胞胎兒子幾乎是放養狀態，並分享老公彭順對於她跟孩子的態度。李心潔提到曾讓女兒學鋼琴，某天老公跟她說：「老婆我觀察了一段時間，我覺得她沒有天份，妳放棄好了。」透露老公會用幽默方式化解她與女兒的緊繃狀態，並表示對方都會全力支持自己做的決定。李心潔與彭順在2002年因合作電影《見鬼》擦出愛火，兩人愛情長跑8年後，於2010年在馬來西亞邦咯島舉行婚禮。李心潔婚後用心照顧彭順與前妻的女兒，並於2016年在馬來西亞吉隆坡誕下了一對雙胞胎兒子。雖然彭順在2014年被拍到與演員李悅彤親吻，爆出婚外情。但李心潔最終選擇原諒、守護家庭，她還曾在受訪時提到：「12年的感情不是三言兩語可以說清楚的。」