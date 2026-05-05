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▲Pink Hope乳癌防治應援舞，由左至右分別為台灣乳房醫學會陳芳銘理事長、公益大使李雅英、衛福部長石崇良。（圖／衛福部提供）

▲人氣啦啦隊女神李雅英與台灣乳房醫學會陳芳銘理事長、國健署沈靜芬、健保署陳亮妤署長與多位乳癌權威醫師，脫下嚴肅西裝、換上「Team Taiwan粉紅特製球衣」。（圖／記者邱曾其攝）

▲國健署沈靜芬署長指出，公費篩檢對象已擴大40至74歲、每兩年免費提供一次乳房攝影，定期篩檢能有效降低40%乳癌死亡風險。（圖／記者邱曾其攝）

▲中華民國乳癌病友協會理事長黃淑芳分享，協會2024年曾針對逾兩千位乳癌病友及一般女性進行「乳癌認知及態度調查」，自認為不需要、不是高危險群、不知道要篩跟檢查怕痛是一般女性及癌友罹癌前未接受篩檢的四大主因。（圖／記者邱曾其攝）

▲健保署署長陳亮妤指出，近年癌症用藥已陸續接軌國際指引，多款乳癌最新治療陸續獲得健保給付，盼能讓病友從篩檢到治療能無後顧之憂。（圖／記者邱曾其攝）

人氣啦啦隊女神李雅英今（5）率領衛福部機關首長，以及乳癌權威醫師等，換下平時嚴肅西裝，穿上特製球衣，一起跳粉紅應援舞，發起「PINK HOPE、拼三好球」乳癌早篩早治守護行動，希望女性不再因低估風險或害羞而逃避乳房攝影，40歲以上每兩年一篩，化被動為主動迎擊乳癌。李雅英在擔任啦啦隊之前，其實以前曾在醫院工作。她表示，一開始從醫院櫃檯工作做起，因為有了興趣便開始學習相關知識，並取得了護理助理（護理師助理）證照。而自己平時跟家人都非常重視健康，並定期安排健康檢查。她也說，今天要去球場應援，也會把乳癌篩檢觀念推廣給其他女孩。衛福部長石崇良今雖未出席，但仍透過影片喊話，並且也展現跟李雅英一起練舞過程。他指出，自己身旁親友也有乳癌患者，但發現時已經太晚，不想讓其他病友或家屬留有遺憾，而棒球是台灣國球，也是最能凝聚國人向心力的活動，因此母親節前夕首度率領衛福部團隊與學會醫師為婦女健康加油。台灣乳房醫學會提出「PINK HOPE 拼3好球」健康倡議：【第1好球】兩年一篩預防好：定期進行乳房篩檢，可有效降低 40% 的乳癌死亡風險。【第2好球】及早診斷沒煩惱：治療選擇多元，早期乳癌的存活率已逾 9 成。【第3好球】積極輔助治療陪到老：除了現有標準治療外，針對高復發風險的族群，搭配精準的加強輔助治療預估可再降低約30%復發風險。台灣乳房醫學會陳芳銘理事長、國健署署長沈靜芬、健保署署長陳亮妤、乳房醫學會理事長陳芳銘 、乳癌病友協會（TBCA）理事長黃淑芳等皆出席應援。公費篩檢對象為40至74歲女性，提供每兩年免費提供一次乳房攝影。沈靜芬說，每年有約1.8萬人確診乳癌，3000人死於乳癌，然而，在去年乳癌篩檢突破百萬人次大關寫下里程碑，但仍有逾三成婦女「一生未篩」，因此接下來目標是持續催出未篩檢者，希望早期發現早期治。乳癌病友協會曾調查，自認為不需要、不是高危險群、不知道要篩跟檢查怕痛是一般女性及癌友罹癌前未接受篩檢的四大主因。黃淑芳說，超過四成婦女認為非公費篩檢族群就沒有風險，所以不用篩檢。就算確診不少人還存在迷思，認為「撐過5年就代表完全康復畢業」，或是認為「沒有淋巴轉移就絕對安全」。陳芳銘表示，以荷爾蒙陽性乳癌為例，只要符合「腫瘤大於 2 公分」、「Ki-67 細胞分裂指數 ≥ 20%（細胞活躍）」，或是「小於 40 歲的年輕病友」，任一項都屬於「高復發風險」族群。更有超過一半病人的復發甚至發生在5 年以後，復發風險可長達20年。降低癌症死亡必須篩檢、治療雙管齊下。陳亮妤指出，乳癌是國內成長最快癌症，近年癌症用藥已陸續接軌國際指引，多款乳癌最新治療陸續獲得健保給付，未來將積極研議多元新藥的給付方案。