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立法院近期針對軍購案進行黨團協商未果，國民黨主席鄭麗文堅持3800億+N黨版，但部分藍委拋出至少8000億版本，內部分歧不休，鄭麗文仍堅持黨版是多數共識。對此，民進黨立委陳冠廷今（5）日狠批，青壯派的藍委，甚至戰鬥藍領袖趙少康都已經振臂疾呼，還是無法撼動藍營所謂的「強硬派」，既然強硬派已經從非主流變主流，那國民黨就會變成非主流。陳冠廷今受訪指出，3800億版本應該不是他們的共識吧？藍委賴士葆後面有說，他在他們黨團的時候有親眼看到、親身參與，其實有更多藍委支持金額多一點的版本。但當然，不管是3800億還是8000億的版本，都沒有把相關更完整的部分涵蓋進去的話，那對整體的國防還是有所缺失，那這個壓力會是在國民黨今年要參選的候選人身上。針對鄭麗文說「外部壓力我來扛」，陳冠廷認為，她要用什麼方式扛？她能用什麼方式扛？她有擔任過什麼樣的職務，然後會把它辭掉，這樣子「扛法」嗎？還是只是嘴巴說扛，選完之後又繼續過著他們的太平日子？陳冠廷強調，直接面對民眾民意和今年選舉的是立法委員，他們如果有這樣的黨主席，那其實他們也不需要其他競爭的政黨，他們自己會在內部裡就崩潰。陳冠廷說，他看到有一些年輕、青壯派的藍委已經深知道這樣的問題存在，所以想要做一些改變，即使是趙少康，也是「振臂疾呼」嘛！但儘管如此，似乎還是沒有辦法撼動這種最強硬的「強硬派」，既然這些「非主流」變成了國民黨的主流，那國民黨就會變成非主流。