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▲電玩女神陸子玄（如圖）曾因空間不足刪掉愛貓照片，結果毛小孩隔天走了，令她懊悔不已。（圖／Synology群暉科技提供）

母親節將至，電玩女神陸子玄今（5）日化身回憶收藏大使，出席《家庭回憶收藏所》活動。在數位科技時代，她表示全家人都是數位拍照狂人，媽媽也是雲端高手。陸子玄笑稱，今年母親節禮物不送別的，直接幫媽媽把手機空間補滿，讓母女倆能肆無忌憚地互拍醜照，不用擔心空間不足要先刪掉照片，也不怕醜照外流。因她過去曾因空間不足先刪掉愛貓照片，結果隔天貓迷走了，令她懊悔不已。陸子玄是台灣網路紅人與電玩實況主，以甜美清新的外型、招牌虎牙以及幽默逗趣的直播風格在實況界走紅。她是藝人解婕翎的表妹，粉絲常親暱地稱呼她為「子玄」或取其諧音暱稱為「614」，除了精通各類遊戲實況，她也積極經營美食與生活類影片。活動現場氣氛歡樂，但談到為何如此執著於回憶保存，陸子玄也忍不住紅了眼眶。她表示，曾因手機空間爆滿，在清理照片時不慎將許多與愛貓的珍貴合照刪除。令人鼻酸的是，刪掉照片的隔天，心愛的貓咪竟突然撒手人寰。「那是我跟牠最後的相處紀錄，卻被我親手刪掉了。」陸子玄語帶哽咽地表示，這次的經驗讓她深刻感受到，回憶一旦消失就再也找不回來，現在她也更加珍惜與親友、寵物相處的每一刻。身為創作者，陸子玄坦言自己長期深受數位焦慮所苦。除了直播VOD檔案動輒數十G，出國拍攝YouTube素材更是常讓手機跳出空間不足的警告。她回憶，過去曾使用外接硬碟存檔，沒想到出國拍攝時不小心摔壞，導致辛苦好幾天的素材瞬間歸零，讓她一度整理照片整理到煩躁。「以前剪年度回顧影片，要翻遍無數檔案找一個片段，簡直是體力活。」陸子玄表示，現在有了私有雲備份，不只工作效率提升，資料掌握在自己手中的「100%安全感」，讓她就算存再多私密居家照也不怕外洩。適逢母親節前夕，陸子玄分享現在連媽媽也愛使用個人雲端，母女倆經常互相傳照片分享生活，她笑說：「我們一家人都超愛拍，連媽媽也會用雲端，是不是超可愛。」她呼籲大眾，趁著母親節幫媽媽進行數位大掃除，把散落在各處的照片妥善保存。陸子玄表示，無論是醜照還是感人瞬間，只要能安全收藏，就是給家人最溫柔的承諾，別讓儲存空間不足成為人生的遺憾。