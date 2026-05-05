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IC設計大廠聯發科再度拉出一根漲停板，今（5）日開盤即鎖漲停價3155元，並且有超過5000張排隊購買，市值也突破新台幣5兆元。除了美系外資目標價喊上5000元外，先前在法說會上釋出樂觀展望，今年的ASIC營收貢獻從10億美元上調至20億美元，明年更從數十億美元上調至120億美元，進度超預期。聯發科日前法說會宣布上調2026/2027年雲端ASIC營收貢獻，2026年從原先10億美元上調至20億美元，呈現倍增，2027年則從數十億美元上調至70至120億美元，且公司認為該預估數字不算激進，被外資解讀還有上修的可能性，有機會挑戰140億美元。聯發科佈局客製化晶片（ASIC）市場，看好未來數年將成為重要成長動能。公司指出，在AI運算需求持續升溫帶動下，資料中心基礎設施與算力需求同步成長，帶動ASIC市場規模快速擴大，看好ASIC市場至明（2027）年將達700億至800億美元，公司維持10%至15%的市占目標。聯發科表示，目前正與多家客戶合作開發AI相關ASIC專案，並持續提升在晶片設計、先進封裝及IP整合上的價值。公司強調，下一世代ASIC產品在效能與複雜度上均顯著提升，晶片規模更大、功能更強，帶動整體單價上揚，未來將為營收帶來更高貢獻。此外，美系外資最新表示，聯發科受惠AI特殊應用IC（ASIC）上升周期才剛開始，到2028年獲利空間都很大，將聯發科目標價一舉從2454元，大幅調高103%、至5000元，為現階段外資圈最高價，重申「買進」評等。