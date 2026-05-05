美國海關及邊境保衛局（CBP）4日表示，針對被最高法院判定為違法的「川普關稅」，其首批電子退款預計最快將於5月12日開始發放，比原先預計的時程晚了一天。

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根據路透社報導，在向發送給貨運業者的訊息中，披露了自動清算所（ACH）付款的預計啟動日期。該訊息同時宣布將提供狀態報告，讓索賠人能夠監控其退款的處理進度。

據國際貿易法院（Court of International Trade）上週的命令，該機構原定於5月11日左右開始辦理退款。目前尚未說明更改日期的原因。

川普根據《國際緊急經濟權力法》（International Emergency Economic Powers Act）徵收的關稅中，有多達1660億美元（約台幣5.3兆元）的海關稅收屬於退款範圍。最高法院裁定，川普援引1977年制裁法律《國際緊急經濟權力法》實施關稅，已屬越權行為。

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徐筱晴編輯記者

曾在電視台、網路媒體任職。熱衷追蹤全球大小事，特別喜歡觀察跨國文化。用故事的方式分享嚴肅議題，讓複雜新聞變得容易親近。關注東亞局勢，也愛發掘世界角落裡的暖心故事。
曾經製作過VTuber產業專題《虛擬淘金...