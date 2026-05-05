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LINE STORE儲值金要沒了！5/13起正式取消

▲LINE STORE官網於4月27日發布公告，表示將於2026年5月13日起，取消透過LINE Pay儲值「LINE STORE儲值金」，並同步調整儲值面額。（圖／LINE STORE官網）

LINE STORE儲值金是什麼？最高回饋25%：買貼圖、主題方便

▲LINE STORE儲值金是僅能使用於LINE STORE內的貨幣，可購買貼圖、主題或遊戲內使用的寶石、鑽石等商品。（資料照片，圖／記者陳明中攝）

LINE首推會員付費制！收回功能大砍剩1小時、記事本禁傳影片惹怨

LINE是台灣人最愛用的社群APP之一，但近年不斷調整與限縮功能，，對於愛買貼圖的用戶來說無疑是一大噩耗。LINE STORE官網於4月27日發布公告，表示將於2026年5月13日起，取消透過LINE Pay儲值「LINE STORE儲值金」，並同步調整儲值面額。不過LINE強調，本次調整不影響既有儲值金的使用權益，用戶仍可正常使用過去的LINE STORE儲值金，進行各項消費。據了解，LINE STORE儲值金是僅能使用於LINE STORE內的貨幣，可購買貼圖、主題或遊戲內使用的寶石、鑽石等商品。LINE STORE儲值金1元可當作新台幣1元使用，使用時的最小單位為1元。過去用戶透過LINE儲值金，即可獲得一定比例的回饋儲值金，儲值50元可獲得5元回饋、100元可獲得10元回饋、1500元可獲得300元回饋、3000元則獲得750元回饋，回饋比例最高達25%。換句話說，未來若取消優惠，將於與電信、點數卡支付一樣回到1:1比例，對於愛買LINE貼圖與主題的用戶來說打擊不小。近年來LINE不斷進行制度與功能調整，先是推出每月165元的LINE會員制「LINE Premium」，推出10項會員專屬福利，包含「進階備份」、「相簿升級」、「無痕收回」、「應用程式字型」與「應用程式圖示」等功能。但在3月底陸續調整「收回訊息」的功能限制時間，從原本的24小時大砍成1小時，4月27日又停止支援上傳新的影片到一般聊天室記事本，讓一票用戶哀號大受影響。