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台灣彩券公司今（5）日再推出「麻將大賓果」與「金鑽999」2款刮刮樂新品，2款新品總獎項超過367萬個，總獎金逾19.4億元，其中「麻將大賓果」為熱銷益智延長型遊戲「麻將賓果」的全新升級版，頭獎與玩法都升級，結合最受歡迎的「麻將」主題與「連線」玩法，，1000元以上的獎項超過47萬個，頭獎300萬元共有6個，總中獎率36%。台彩進一步說明，「麻將大賓果」每張售價300元，為熱銷益智延長型遊戲「麻將賓果」的全新升級版，頭獎獎金及玩法都升級，遊戲設計概念源自夜市攤販遊戲，結合最受歡迎的「麻將」主題與「連線」玩法，動手一刮就能體驗紙上麻將聽牌與連線成功得獎金的樂趣；只要「您的麻將牌」出現在「賓果區」中，且有任6個麻將牌符號連成一條直線、橫線或對角線即為連線成功，可依連線成功數得到對應獎金。台彩表示，連線越多獎金越高，特別在「賓果區」還有提供3個「FREE」符號，每個「FREE」符號視為對中1個麻將牌符號，增加連線成功的機會，1000元以上的獎項超過47萬個，頭獎300萬元共有6個，總中獎率36%。同日推出的還有「金鑽999」，每張售價200元，票面設計運用999純金條與耀眼奪目的黃鑽相襯，彰顯濃厚財富感以及事業「賺久久」的旺財意象， 2000元以上的獎項超過7萬個，頭獎200萬元共有3個，總中獎率27.55%。