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總統賴清德原訂上月出訪非洲友邦史瓦帝尼，未料專機航線上3島國取消飛航許可，如今突破中國打壓改搭乘史瓦帝尼副總理札杜莉（Thulisile Dladla）訪台的專機，隨其一起飛回史國引發熱議。而賴清德也在今（5）日上午返抵國門，史瓦帝尼王國副總理札杜莉代表史王護送返台，賴清德在致詞時除感謝史瓦帝尼國王、史國政府與全國人民外，也要感謝身旁的扎杜莉，親自陪著數萬公里的航程，「副總理女士，妳是航空版的《溫馨接送情》的最佳女主角」。總統賴清德出訪遭中國打壓，最終透過史國專機往返達成任務，而史國國王超挺，派出札杜莉代表史王2趟折返台灣，就為了讓賴清德順利出訪。對此賴清德致詞時特別提及此事，表示本次圓滿完成拜訪友邦史瓦帝尼的外交任務，平安地回到了台灣，要代表台灣人民感謝史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世、史國政府以及全國人民，感謝真摯、溫暖和無比堅定的支持。雖然台灣和史瓦帝尼王國相隔萬里，但兩國人民的情誼和信任卻是無比的緊密。賴清德更不忘介紹身旁的扎杜莉，親自陪著數萬公里的航程，確保訪團順利的往返，要再次表達最真摯的感謝之意，「副總理女士，妳是航空版的《溫馨接送情》的最佳女主角」。