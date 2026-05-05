基隆市長謝國樑近日接受專訪指出，基隆捷運第二階段若拉到安樂區，有非常多民眾可一起共用，且對未來運量也會有很大的幫助。對此，民進黨籍的市長參選人童子瑋今（5）日指出，他雖支持基捷拉到安樂區，但目前基隆市府的規劃、財政、執行能力都不足，憂心基捷未來跳票可能性很高。

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基隆捷運先期工程去年底開工，謝國樑指出，第二階段路線可行性評估今年年底會完成，但針對到底要走台鐵舊路廊八堵路，還是繞到安樂區麥金路2案並呈，他說把舊軌道拆除重新建新軌道保守估計恐7到8年，這對基隆來說交通會造成巨大影響，非常不可行，拉到安樂區有非常多民眾可一起共用捷運，對未來運量會有很大的幫助，且有更多捷開計畫連結機會。

然而，童子瑋對此認為，基隆捷運的可行性評估已經做過不只1次，唯有完整的方案跟說明，才是市民的期待，但目前基隆市府的規劃能力、財政能力跟執行力都不足，他認為實難期待基捷工程能如期完成。

童子瑋說，他支持基隆捷運經過安樂區，但市府提出的方案仍顯得專業不足，包含路廊、拆遷、工程等問題都沒辦法解決，因此，他也憂心基捷未來跳票的可能性很高。

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胡郁欣編輯記者

政大畢業後第一份工作即投入媒體實務，長期追蹤產業與科技發展，關注政治、社會議題，也曾任口筆譯者。這些年累積的經驗讓我在採訪和寫作上養成專注、細緻且快速應變的能力。工作之餘，我喜歡運動、爬山、去海邊、看...