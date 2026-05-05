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▲麋先生（如圖）為演唱會搭起巨型馬戲帳篷，並特別重新編曲、拉長間奏段落，讓特技演員有足夠時間進行演出。（圖／相信音樂提供）

✧ 大誠保經 x 麋先生 MIXER〈大馬戲團 CircUs Max〉2026馬戲團運動嘉年華 ✦

金曲樂團麋先生上週在高雄舉辦3場〈大馬戲團 CircUs Max〉2026馬戲團運動嘉年華演唱會，不僅打造震撼視覺，當唱到〈愚公移山〉時，更結合「疊椅馬戲」的極限特技演出，讓全場觀眾看了目不轉睛、不自覺屏住呼吸，直到特技演員站上頂端的那一刻，現場才爆出如雷的掌聲與歡呼，影片流出後，封神級的精彩內容讓網友紛紛表示：「屏氣凝神看整場演出，看到哭了！」麋先生演唱會不僅搭起巨型馬戲帳篷，演唱到〈愚公移山〉時，舞台中央更上演了令人屏息的疊椅馬戲，團員透露當初為了打造「大馬戲團演唱會」，特地前往觀摩，並對疊椅特技印象深刻。為了讓演出能夠完整呈現，麋先生特別重新編曲、拉長間奏段落，讓特技演員有足夠時間將椅子一張一張堆疊。只見，演員憑著肉身平衡，將數張椅子疊起驚人的高度，高難度動作讓全場觀眾看了張大嘴巴，不自覺屏住呼吸，影片在網路上也迅速掀起討論熱潮，網友表示「屏氣凝神看整場演出，看到哭了！」、「嘴巴從頭到尾沒有閉上，眼睛一刻都不敢眨。」對此，麋先生特別感謝馬戲表演團隊Eye Catching Circus，直言：「從彩排到正式演出我們已經看過很多次，但每一次還是會被感動，真的很佩服，甚至覺得他們給了這首歌最好的演出樣子，像是幫〈愚公移山〉找到最佳夥伴。」麋先生演唱會一連兩週、共六場，吸引上萬人朝聖，團員們透露原本有討論過一口氣開到六場會不會太多，但話還沒說完，台下立刻大喊：「太少了！要唱60場！」足見麋先生的超高人氣。首周三場演出結束後，他們將在5月8日、9日、10日於高雄輕軌夢時代站旁繼續帶來最震撼的演出，延續首週的感動。演出時間｜2026/5/1(五)．5/2(六)．5/3(日)