我是廣告 請繼續往下閱讀

張凌赫因《逐玉》走紅，不僅代言、戲約不斷，每天的上班路都像演唱會一樣，有打批粉絲圍堵，近來有網友拍到他在片場差點暈倒，側面看上去雙頰還有點凹陷，不知是否太忙的緣故，沒有時間休息，讓粉絲心疼喊，「拜託休息吧！」張凌赫目前正在拍攝古裝劇《歸鸞》，穿上古裝、銀髮帥樣未播先紅，微博也每天都會有他的上班路影片，但有粉絲發現，張凌赫似乎比過去更瘦，在拍攝現場一度站不穩差點暈倒，還有工作人員上前關心，但他仍敬業將該片段演完，不少粉絲看了都心疼喊，「是不是都沒睡覺」、「拜託休息吧」、「心疼哥哥」。不過也有人說，該片段剛好是男主角中毒的劇情，並不是張凌赫暈倒，要大家別過度解讀。事實上，這不是張凌赫工作量第一次引來討論，上個月有粉絲拍到他在拍戲時突然站不起來，需要男性工作人員幫忙才能起身，後來他透過工作室回應，已經有到醫院治療並無大礙。還有粉絲記錄張凌赫的上下班時間，發現他常常拍戲拍到凌晨3、4點，隔天8點又到片場梳妝，7天的睡眠時間只有20小時，然而，張凌赫的經紀公司眾星時代是出了名的高壓，張凌赫的經紀人徐以若過去也是演員，非常懂得經營明星，她的旗下藝人還有李一桐也是全年無休的狀態，雖然很累，但確實她帶出來的藝人都發展得不錯，代言接滿滿。