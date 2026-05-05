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國民黨主席鄭麗文昨接受專訪時稱，黨團多數支持黨版「3800億+N」，要改成8000億從來都是少數意見，遭到藍委賴士葆打臉稱「一面倒支持8000億，有人可能沒有跟鄭主席講實話」，他今（5）日澄清，不是要打人家臉，是講實話，或許他把沒表態的加到3800億派，這不能怪鄭麗文；要選高雄市的藍委柯志恩也說，「這個訊息跟我們的認知有點誤差」。鄭麗文昨接受廣播專訪稱，軍購立場沒改變，這是原則問題，國民黨不可能空白授權，國民黨已經提出3800億+N版本，她不懂為何非要提高到8000億元，更說有壓力就把鍋甩給他，更說黨團多數支持3800億+N，要改8000億原是少數意見，更說一定要執行黨版「當然，開什麼玩笑」。藍委賴士葆昨公開駁斥鄭麗文說法，稱「一面倒支持8000億，有人可能沒有跟鄭主席講實話」，今天他澄清不是要打臉鄭麗文，是講實話。講8000億的怎麼會是少數？是多數啊！因為那天的會議裡面，有講話的絕大多數是 8000億派。賴士葆說，當然沒講話的可能支持3800億，這個不能怪鄭麗文，但他覺得，傳話給主席的人，可能沒把真實情況跟他說，或是把沒有表態的人都加到3800億裡面，但是8000億派絕對不是少數，「我對主席都是主席加油，只是因為她講得話跟事實不符，所以我出來澄清。」賴士葆也說，鄭麗文說縣市長都支持3800億，但沒有啊，柯志恩、張嘉郡都是最好的例子，都是8000億。她們的理由都是「能不能讓我們好選舉？」，很多立委覺得兩個都可以接受，但為了年底的縣市長兄弟姊妹的選舉「好選一點」，他們希望匡列8000億。