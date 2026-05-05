我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韓籍啦啦隊成員李雅英（如圖）呼籲大眾健檢的重要性，不要因為沒有覺得哪裡不舒服，就省略定期檢查。（圖／記者邱曾其攝影）

▲韓籍啦啦隊成員李雅英（如圖）來台發展，她表示不管在粉絲心目中排名第幾名，她都由衷感謝。（圖／記者邱曾其攝影）

▲李雅英（如圖）在公益記者會後就要趕赴球場上班，她表示會叮嚀眾姐妹們要記得健檢。（圖／記者邱曾其攝影）

韓籍啦啦隊女神李雅英今（5）日變身粉紅隊長，帶著衛福部官員與乳癌權威醫師大跳粉紅應援舞，發起「PINK HOPE」乳癌早篩守護行動。除了以甜美舞蹈應援，其實李雅英在成為啦啦隊女神前，曾擔任診所護士，專業背景讓她也叮嚀所有人，要定期檢查身體，不要因爲覺得身體沒有哪裡不舒服，就忽略了檢查。最近她因為肚子一直長胖而懊惱，不過她也透露，身體檢查一切正常，沒有紅字。李雅英畢業於韓國釜山天主教​​大學產業保健學系，在出道之前曾在診所擔任護士。提到健康管理，李雅英表示自己非常積極，每2到4年就會進行一次全身大檢查，更會連環叮囑家人不能疏忽。她直言，大眾習慣身體不適才求醫，但她堅持預防勝於治療，「我每次檢查都沒什麼大礙，目前都還沒出現紅字。」她也幽默自嘲，以前臉比較圓，大家遠遠看到臉就認出是雅英，「現在臉不圓了，反而肚子一直變圓。」率真反應讓全場笑翻。她強調，即便媽媽現在比她還懂得預防檢查的重要性，她仍會持續監督家人，並呼籲粉絲愛自己就從健檢開始。去年在粉絲票選中獲得第二名成績，李雅英對此充滿感激，她謙虛表示：「不管第幾名，都很謝謝粉絲給我的支持。」然而，近期出現有瘋狂粉絲闖入休息室的驚魂事件，雖然不是她自己遇到，但她也呼籲，希望大家彼此尊重，不要擅闖空間。李雅英在記者會後就要趕赴球場上班，她表示今天下午就會叮嚀所有同事，一定要記得健康檢查。關於即將到來的母親節，李雅英表示，在韓國是5月8日父親、母親節一起過，她已經跟媽媽約好到時要一起出遊了。