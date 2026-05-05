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▲護理界要求緩衝期絕不能變成空窗期，更不能成為拖延期。（圖／記者吳翊緁攝）

▲護理師表示，不能接受空洞的改革。（圖／記者吳翊緁攝）

攸關護理人力、患者安全，三班護病比入法一事，衛福部長石崇良日前說明，將朝「醫療機構設置標準」修訂。護理界要求用既有標準直接入法。而台灣護師醫療產業工會、中華民國護理師護士公會全國聯合會號召護理界上千人今（5）日冒雨包圍衛福部抗議，現場更怒吼「拒絕空話、停止拖延」。台灣護師醫療產業工會、中華民國護理師護士公會全國聯合會與護理界同仁，今日上午集結上千人於衛福部前抗議，不滿醫界對於護病比以「全年全班」為均值基準。護理師怒吼「病人安全不能妥協」、「三班護病比入醫療法」、「拒絕空話停止拖延」、「護理倒醫療倒全民一起倒」。現場更下起大雨，但澆不熄護理界的怒火，許多人冒雨前來。護理師公會全國聯合會理事長陳麗琴說，今天站在衛福部前「不是為了對立、也不是為了抗爭而抗爭。」她表示，護理界願意承擔改革，但不能再接受沒有時程的承諾，也不能再接受空洞的改革｡陳麗琴表示，護理界有3大訴求，包括政府在「5月20日前」明確宣布將三班護病比納入醫療機構設置標準，正式啟動入法程序，預告、公告並實施。另外，既有三班護病比標準應直接入法不得任意變更、不得重新討論、更不能倒退、不能打折。如果政府認為制度需要緩衝期，護理界可以理性面對。陳麗琴指出，緩衝期絕不能變成空窗期，更不能成為拖延期，讓制度真正落地，不是要政府給一句安撫的話。陳麗琴認為，衛福部公告標準已超過2年，配套預算也已編列，卻始終不敢跨出「入法」的最後一步。她直指，獎勵金只是暫時的止痛藥，沒有法制化的標準，只是醫院管理的參考值；只有入法並納入罰則，才能真正成為守護護理師與病人的安全防火牆。護理團體提到，參考2025年OECD報告顯示，我國每千人口病床數（7.29床）遠高於OECD 平均（4.3床），病床密度已達歐美2.5倍 。我國並不缺床位，「缺的是留得住的人力。」我國護理人員的執業率目前僅60%，護理團體指出，高達12萬名護理人力因執業環境惡劣而流失；「增加國考次數、降低國考題數，也緩不濟急」，完全無法填補高速的人力流失速度。若無法律強制力約束護病比，增加再多供給也無法於臨床上久任。護理團體表示，行動不僅是為了護理權益，更是為了全民就醫安全。並質疑，政府是要站在守護生命的護理師這一邊，還是繼續向資本利益傾斜，「若無具體回應，護理界將展現最強大的團結意志，堅守底線，絕不妥協！」