面板大廠群創（3481）今（5）日股價表現強勁，最高一度來到27元，上漲近9%，隨後漲幅仍維持半根停板以上，截至上午11點30分，成交量來到27萬6889張。

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群創今年第一季營收季增17.4%，主要受惠運動賽事帶動客戶提前拉貨，加上併購日本 Pioneer 自去年底起開始貢獻營收，推升整體出貨動能。法人預估，群創首季有望小幅轉盈，顯示短期營運已出現回溫跡象。

展望全年，法人指出，電視與監視器面板需求將呈現溫和成長，帶動出貨量與價格小幅走揚，部分客戶亦提前備貨；相較之下，筆電與手機面板需求仍顯疲弱，群創將透過控產策略靈活調整供給。車用顯示器方面，在併購 Pioneer 後，結合旗下 CarUX 既有布局，於客戶結構與產能配置上具備互補優勢，預期將成為今年重要成長動能。

此外，群創持續推動資產活化，今年上半年已密集處分三座廠房，包括3月初將南科模組廠出售予南茂（8150），3月24日出售南科二廠予日月光投控（3711）旗下矽品，以及4月15日處分南科Fab5予日月光半導體。相關業外收益可望挹注下半年獲利表現。不僅如此，外資也狂掃進群創，外資昨（4）日買超前10大個股，依序為群創（3481）4萬502張、華邦電（2344）3萬8896張、聯電（2303）3萬8611張、凱基金（2883）3萬6942張、南亞科（2408）2萬8324張、鴻海（2317）2萬7359張、華新（1605）2萬5020張、中信金（2891）2萬52張、富邦金（2881）1萬8236張、群益證（6005）1萬5066張。

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陳郁柔編輯記者

畢業於世新大學傳播管理學系，擁有五年財經新聞編輯經驗，長期關注金融市場、產業動態與總體經濟議題。
自畢業後即進入新聞媒體產業，負責即時新聞撰寫、深度報導企劃及專題內容編輯，具備豐富的財經內容產製經驗...