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總統賴清德原訂上月出訪非洲友邦史瓦帝尼，未料專機航線上3島國取消飛航許可，如今突破打壓改搭乘史瓦帝尼副總理札杜莉（Thulisile Dladla）訪台的專機，隨其一起飛回史國引發熱議。賴清德在今（5）日上午返抵國門，札杜莉代表史王護送返台，對於媒體形容是「外交突破」，賴清德強調國家元首間的相互訪問，本來就是再平凡不過，就像出門拜訪朋友一樣，是每一個國家的基本權利，「台灣人有權利走向世界，我們不會因為打壓而退縮」。「我們回來了！」賴清德致詞時表示，從5月2日出發，到今天5月5日回到台灣，歷經了84個小時，來回2萬5千公里的飛行，圓滿的完成了這一次拜訪友邦史瓦帝尼的外交任務，平安地回到了台灣。賴清德首先代表台灣人民感謝史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世、史國政府以及全國人民。謝謝真摯、溫暖和無比堅定的支持。雖然台灣和史瓦帝尼王國相隔萬里，但兩國人民的情誼和信任卻是無比的緊密。並特別感謝扎杜莉，親自陪著數萬公里的航程，確保訪團順利的往返，「副總理女士，妳是航空版的《溫馨接送情》的最佳女主角」。賴清德說，經由這次訪問，同時見證了台灣和史瓦帝尼在能源安全、產業投資、農業合作、智慧醫療、婦女賦權、文化與教育交流等全領域交流的具體成果。這些合作不只是兩國超過半世紀友誼的象徵，更是台灣與國際夥伴共同創造安全、繁榮與進步的實際行動，中華民國台灣用行動證明，真正國力的展示不在於讓別人屈服，而應該是為所有人帶來幸福。賴清德提及，這趟國事訪問，有媒體用「突破」來形容過程中的外力波折，但實際上，國家元首之間的相互訪問，本來就是再平凡不過，就像出門拜訪朋友一樣，是每一個國家的基本權利。這一次行程的一度受到阻饒，反而讓世界看到台灣人民走向世界的堅定決心和意志，更凸顯出確保以規則為基礎的國際規範、確保全球安全穩定不受到任何的破壞，已經是當今國際社會必須重視、刻不容緩的關鍵議題。賴清德說，中華民國台灣信守以規則為基礎的各項國際規範，並致力於國際社會間的互惠與共融。這次的訪問不僅僅在敦睦邦誼、行使國家的外交權利，更是台灣在所有理念相近國家共同維護國際秩序的具體展現。賴清德提及，地球是圓的，世界是大家的，台灣是世界的，台灣人就是世界人。台灣人有權利走向世界。不會因為打壓而退縮，相反的，熱愛和平與自由的台灣人將會繼續秉持公義和理性，以穩健、負責任的態度，在世界的舞台上提供更多的參與跟貢獻，也樂意在互惠、互助的基礎上，和世界每一個角落的人民一起為更美好的未來共同努力。最後賴清德感謝國安、外交以及留守國內的政府團隊在最短的時間內，以最縝密、最嚴謹的安排，讓這次的外交任務圓滿達成，確保了國家利益和安全，謝謝大家的傑出表現，同時藉由這個機會感謝所有協力讓這次任務順利平安的所有理念相近友盟，穩定的國際秩序需要更多像這樣的共同行動。