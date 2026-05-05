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▲ 「高馬航線」自5月4 日起調整為每週一、五固定開航，由原先每週一班提升為每週兩班，提供旅客更便利且彈性的交通選擇。（圖／連江縣交通旅遊局提供）

曾經停駛長達二十年的高雄－馬祖航線，自去年由華信航空恢復定期民航服務，為迎戰今年馬祖觀光旺季，連江縣政府與華信航空4日在高雄國際機場舉辦「高馬航線彩繪機首航暨增班記者會」，宣告「高馬航線」自5月4 日起調整為每週一、五固定開航，由原先每週一班提升為每週兩班，提供旅客更便利且彈性的交通選擇。連江縣長王忠銘指出，高馬航線自開通以來，有效打破地理空間限制，成功擴大馬祖在南部的觀光客源，對於促進離島觀光產值具有顯著效益。代表高雄市長陳其邁出席的秘書長郭添貴對此表示高度肯定，認為航線增班將深化兩地情誼，讓南部民眾規劃跳島旅行更加從容、便捷。此次首航的最大亮點，在於華信航空特邀知名設計師鄒駿昇與插畫家洪添賢聯手打造的彩繪機身。設計團隊以「馬祖時光機」為核心概念，萃取馬祖特有的「時間感」與「安定島嶼氛圍」，透過視覺美學引領旅客進入由歷史層次堆疊而成的感官之旅。視覺靈感汲取自旅行箱貼紙、郵戳與徽章符號，透過對軍徽形式的低調聯想，將馬祖的前線歷史轉化為可收藏的旅行標記。圖像則選取馬祖代表性物種如黑嘴端鳳頭燕鷗、梅花鹿、黃魚、露脊鼠海豚，以及東引與東莒燈塔，並連結高雄大港橋與海音館地標。色彩運用「海天藍」與「老酒琥珀黃」，在清爽明亮中注入文化溫度，展現內斂且具秩序感的視覺氣質。