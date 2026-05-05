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▲「限量拉繩震動布偶吊飾」，共有6款款式隨機。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲「限量巴士造型迴力車筆」共10款款式隨機，每款129元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲排球室內、室外場地都適用，每顆299元；限量樂樂棒球組，每組399元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲「限量造型啞鈴2Kg」是訓練好夥伴還能擺放當裝飾。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲限量犀牛盾Clear抗黃化透明防摔，售價1099元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲限量犀牛盾手機支架，GRIP Max 649元；GRIP O 849元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲球型零錢包（圖左）349元；帽子零錢包（圖右）299元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲7-11主題聯名店再度於台中梧棲大聖門市推出全新視覺主題裝潢的「咖波主題店」。（圖／7-11提供）

▲全家迎接母親節！明起全台門市都買得到紅、粉兩款「哥倫比亞空運康乃馨」，每束只要119元。（圖／全家提供）

貓貓蟲咖波鐵粉們快衝！7-11攜手本土超夯IP「貓貓蟲咖波」推出獨家，共有90款最低129元起，有外出、寢居、3C用品等系列商品，最特別的是還有「迷你復古相機」，只要799元真的能拍照，還有超實用運動用品，包括「造型啞鈴2Kg」、「樂樂棒球組」、「限量排球」，可愛造型運動時心情都變好！：會員當筆購活動，5月6日凌晨00:00起至6月30日 23：59止；門市快閃購2026年5月6日15:00起至2026年6月30日 23：59止。單筆消費不限金額報會員手機直接買；集點卡預購，2026年5月18日下午3點起至6月30日 23：59止，會員集滿6點可加價購1款。7-11自5月6日起推出熱血運動視覺全新集點活動，必買的就屬「限量拉繩震動布偶吊飾」，共有6款款式隨機，消費當筆加價購199元就可獲得隨機一款，以及「限量巴士造型迴力車筆」共10款款式隨機，分別有車頭型與車身型迴力車，迴力車筆車頭還可互相串接好寫又好玩。最大亮點是有多款實用造型運動周邊商品，包含「限量造型啞鈴2Kg」是訓練好夥伴還能擺放當裝飾、「限量樂樂棒球組」是親子戶外放電最佳組合、「限量排球」換上經典藍白色調，配上貓貓蟲咖波萌樣，室內、室外球場都適用。還有可以背出門的售「限量側背小包」、「限量球型零錢包」、「限量帽子零錢包」等立體造型外出配件，郊遊或看球賽通通都是今夏最潮配件。並且7-11主題聯名店再度於台中梧棲大聖門市推出全新視覺主題裝潢的「咖波主題店」，貓貓蟲咖波與好朋友兔兔、狗狗一起置身湛藍海底世界，變身超萌海底夥伴，每個角落都好拍到不行。還有的「咖波肚子造型陳列架」，滿滿的限定周邊商品，即日起大聖門市推出單筆結帳滿500元送經典造型拖鞋乙個、滿1000元送咖波魚35cm絨毛娃娃一個。全家母親節化身巷口花店，明（6）日起全台門市都買得到紅、粉兩款「哥倫比亞空運康乃馨」，每束只要119元，且可搭配5月8日起至5月10日FamiNow滿99元免運優惠，等於買一朵花就免運。且購買康乃馨還可享指定補品加價購優惠，「大研生醫黑棗補鐵精華飲」加價88元（原價165元），「桂格養氣人蔘雞精」加價購39元（原價75元）。