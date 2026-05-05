又到5月報稅季，114年綜合所得稅結算申報期間至今（115）年6月1日止，財政部開放多元繳稅管道，其中行動支付及電子支付帳戶APP繳稅，參與服務的APP已多達31款。同時，民眾也可選擇以信用卡、晶片金融卡、活期（儲蓄）存款帳戶、委託取款轉帳或自動櫃員機（ATM）等方式繳納，若不習慣e化繳稅，還可至代收稅款金融機構（郵局不代收）臨櫃繳款，稅額新台幣3萬元以下者，也可在4大超商繳納。
財政部指出，今年納稅義務人可透過綜所稅電子結算申報繳稅系統或網路繳稅服務網站（https://paytax.nat.gov.tw），使用信用卡、晶片金融卡、活期（儲蓄）存款帳戶、電子支付帳戶、行動支付工具、委託取款轉帳或自動櫃員機（ATM）等方式進行繳稅。
財政部也持續推廣使用行動支付及電子支付帳戶APP繳稅，參與服務的APP已多達31款，熟悉手機操作的民眾，只需利用已綁定晶片金融卡或信用卡的行動支付或電子支付帳戶APP，掃描繳款書上的QR-Code行動條碼，即可快速完成繳納，真正實現省時又方便的e化繳稅。
除使用APP繳稅外，民眾仍可選擇以信用卡、晶片金融卡、活期（儲蓄）存款帳戶、委託取款轉帳或自動櫃員機（ATM）等方式繳納。若不習慣e化繳稅，亦可持繳款書至代收稅款金融機構（郵局不代收）臨櫃繳款；稅額在新台幣3萬元以下者，也可選擇至統一、全家、萊爾富、來來（OK）等便利商店繳納。
財政部也提醒，原本今年綜所稅申報截止日為5月31日，因遇假日順延至下一上班日6月1日，納稅義務人留意繳納期限，多利用網路（含手機）報稅，並使用e化繳稅方式繳納稅款，避免臨櫃繳納不便及現金遺失風險。同時，若是透過手機或網路申報，於繳稅後請務必確認是否已完成「申報上傳」步驟，並可至財政部電子申報繳稅服務網查詢申報結果，以免造成漏報。
此外，請民眾提高警覺，國稅局絕對不會以電話、簡訊或通訊軟體提供繳稅連結，亦不會指示民眾前往ATM操作退稅。如有疑問，請撥打免付費專線0800-000-321或向戶籍所在地的國稅局查證，以避免落入詐騙陷阱。
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財政部也持續推廣使用行動支付及電子支付帳戶APP繳稅，參與服務的APP已多達31款，熟悉手機操作的民眾，只需利用已綁定晶片金融卡或信用卡的行動支付或電子支付帳戶APP，掃描繳款書上的QR-Code行動條碼，即可快速完成繳納，真正實現省時又方便的e化繳稅。
財政部也提醒，原本今年綜所稅申報截止日為5月31日，因遇假日順延至下一上班日6月1日，納稅義務人留意繳納期限，多利用網路（含手機）報稅，並使用e化繳稅方式繳納稅款，避免臨櫃繳納不便及現金遺失風險。同時，若是透過手機或網路申報，於繳稅後請務必確認是否已完成「申報上傳」步驟，並可至財政部電子申報繳稅服務網查詢申報結果，以免造成漏報。
此外，請民眾提高警覺，國稅局絕對不會以電話、簡訊或通訊軟體提供繳稅連結，亦不會指示民眾前往ATM操作退稅。如有疑問，請撥打免付費專線0800-000-321或向戶籍所在地的國稅局查證，以避免落入詐騙陷阱。