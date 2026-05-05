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▲雙北地區近期鼠患頻傳，張菲的二媳婦翁馨儀也在街上遇到老鼠。（圖／翻攝自翁馨儀IG@hsinyiwong）

綜藝大哥大張菲的二媳婦翁馨儀，向來以率真、幽默的個性活躍於社群媒體。日前她透過IG限時動態分享了一段在台北街頭的意外驚魂記，原本她被一隻竄出的小老鼠嚇得魂飛魄散，沒想到卻因為老公張少懷（師丈）的另類反應，以及路人阿伯的神來一筆，讓鼠患風波，瞬間變超展開的正能量事件。阿伯這樣是看到錢鼠，代表要發財了。翁馨儀在限動中PO出一段影片，只見一隻灰色的小老鼠正趴在水溝蓋上。翁馨儀心有餘悸地寫道：「我很怕，結果師丈拉住我。」就在她驚魂未定之際，身旁的老公張少懷不但沒有跟著驚慌，反而一臉憐愛地看著老鼠，對她說：「ㄟㄟㄟ，你看啦，他好可愛唷～是baby耶！沒看過這麼小的。」甚至還用充滿愛心的表情形容老鼠「眼睛裡給我散發」，荒謬的反應讓翁馨儀瞬間哭笑不得。就在小倆口為了老鼠可不可愛拉扯時，一位路過的阿伯竟然停下腳步對翁馨儀說：「吼～妳真有福氣，這是錢鼠，妳看到會發財呢！」原本避之唯恐不及的鼠輩，在阿伯口中變成財神爺，讓翁馨儀瞬間呆住，在貼文中放上大大的哭笑不得表情。由於雙北地區近期分別發生漢他病毒死亡及確診個案，鼠患問題迅速引發高度關注。社群平台上民眾目擊老鼠的貼文頻傳，其中更參雜不少錯假資訊，導致藍綠雙方頻頻隔空互嗆，質疑鼠患議題遭政治操作，成為近日政壇交鋒的熱點。