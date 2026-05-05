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台北股市今（5）日多空激戰，開盤小漲3.26點、來到40708.4點，盤中最高衝至40885.05點，再創新高點，不過隨後遇到賣壓襲擊翻黑，午盤再度回到盤上，上漲12.35點或0.03%，來到40717.49點。中小型股則是活蹦亂跳，櫃買指數開盤上漲0.36點、來到398.61點，盤中一度衝至404.66點，再創新高點，午盤上漲6.11點或1.53%，來到404.36點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：群創、友達、南亞科、華邦電、聯電；午盤個股成交值排行榜前五名為：南亞科、台積電、華通、鴻海、聯發科。權值股漲跌互見，權王台積電熄火表態，開盤下跌25元、來到2250元，盤中最低一度來到2240元，午盤下跌20元或0.88%，來到2255元；台達電開盤下跌15元、來到2185元，盤中最低一度來到2145元，午盤下跌50元或2.25%，來到2170元；反觀IC設計大廠聯發科開盤再度攻上漲停價3155元，並且一路緊鎖漲停價。PCB概念股持續走高，博智、亞泰金屬、泰鼎-KY、立誠、定穎投控攻上漲停板，台燿上漲逾7%，凱崴上漲逾6%，鉅橡、金居上漲逾5%。矽光子概念股也持續走高，光焱、訊芯-KY、惠特、環宇-KY攻上漲停板，聯鈞上漲逾8%，台燿上漲逾7%，穩懋上漲逾5%。記憶體族群也持續走高，南亞科上漲逾7%，旺宏上漲逾4%，華邦電上漲逾3%，力積電上漲逾2%。此外，資金也開始敲進第三代半導體族群，茂矽、太極、漢磊、嘉晶攻上漲停板，全新、環球晶上漲逾9%，華新科上漲逾6%，穩懋、捷敏-KY、中美晶上漲逾5%。IC設計族群也受到聯發科的帶動走高，九暘、意騰-KY、類比科、雅特力-KY、巨有科技攻上漲停板，宏觀、金麗科上漲逾9%，精拓科、M31上漲逾8%，億而得-創上漲逾7%，點序上漲逾6%，智原、力智、神盾、杰力、廣閎科上漲逾5%。