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外出上廁所困擾不但有男女之別，更有年齡落差，台中市長盧秀燕近8年來推動提高公廁男女比、蹲坐比有成，當做卸任前送給資深媽媽們的禮物，今天更進一步要求，公廁小型修繕必須3天內完成，不得以備料等任何理由拖延，還要大家別嫌她嘮叨，「如果連這點小事情都做不好，市政如何做好」？盧秀燕今（5）日主持市政會議時感慨，關於上公廁這事，男性一向游刃有餘進出自如，女生卻常大排長龍，尤其需要頻繁上廁所的資深媽媽們，更是很大困擾，因此她上任之初開始改革，花很多年進行法規建制，台中率全國之先將公廁的男女比從1：3提升到1：4，不只全國法規跟進，如今台中大型公共場所甚至達到1：5、1：6。她接著說，受傳統日式文化及便於清潔打掃等影響，以前蹲式公廁多，但對資深市民、身心障礙者、小朋友不夠友善，因此她再創全國之先，將蹲坐比提高到1比4，不僅符合人體工學，也減少媽媽們的困擾。盧秀燕在母親節前夕又下了新規定，要求全市列管約6千處公廁，小型修繕不得超過3天，並列入加強稽查範圍。她表示有些公廁可能只是一個門栓、一顆燈泡壞了，貼上一張大大的「故障」單子禁止使用，光交貨就等一個多月，造成使用者不方便，因此要求所有業管單位，這類修繕不得超過3天。她指出上女廁最怕看到垃圾桶的衛生紙滿到地上，散播細菌與難聞氣味，因此清潔次數要提高、水洗後拖地保持乾燥、廁所單間備有可承重的掛勾或小置物台，讓帶著幼兒出門的父母，都能感受到台中公共環境的友善。盧秀燕說，不要嫌她嘮叨，也別以為上廁所只是小事，她希望打造台中成為乾淨舒適的城市，就要從市民生活感受等細節做起，市民生活上的事就該視為市府的大事，「如果連這點小事情都做不好，市政要如何做好？」