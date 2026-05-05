我是廣告 請繼續往下閱讀

台糖除了生產糖、酒精，又切出新賽道！台糖今（5）日與美國穀物暨生質產品協會（USGBC）簽署「生質乙醇技術交流與推廣合作備忘錄」，生質乙醇價格比汽油價格低1／3的價格，換算下來以1公升的E10（含10% 乙醇的汽油），可以比現有95汽油便宜到 1.2 元，對於持續飆漲的油價有幫助。國際上共用60幾國使用乙醇汽油，其中以美國及巴西使用最普遍，除了常見的E10汽油，更有可達到E20（含20% 乙醇的汽油）、E80（含80% 乙醇的汽油）。USGBC全球副總裁Cary Sifferath致詞說，伊朗戰爭推升國際油價，現在每桶都超過100美元，因此今日與台糖簽署生產生質乙醇的技術合作，將有助於80年的台糖轉型成更全面的公司。他也提到，生質燃料是世上推動淨零轉型的重要低碳燃料，包括陸海空都可以運用，若台灣全面採用E10汽油，將會每年10億的乙醇，這也會讓美國玉米進口量大幅提升，加深雙方貿易合作。同時間，如今高油價環境，生質乙醇可以給予價格優勢，也助於航空業切入永續航空燃料（SAF）領域。USGBC駐台代表盧智卿表示，以 E10來看的話，比現在目前台灣的 95 汽油一公升可以便宜到 1.2 元，也就是說使用生質乙醇就不需要政府補貼，本身就存在價格優勢，更可以幫助台灣一年降低碳排 202萬公噸。對於未來目標及產能，台糖董事長吳明昌說，台灣汽油可以允許添加 3%，若達到E10則具有競爭力，以生產來講的原材料可能都需要存國外進口，但強調台糖本身就有在製造酒精，對於相關產量則必須要看市場需求，但提到今年將有機會試產，後續才考慮量產。台糖研究所所長黃怡仁補充，是否要量產還要評估市場需求及政策，目前還很難判斷，但也提到現階段正引進美國最新技術，預計可以在明年第2季完成籌備。