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▲《灰色的湖》將於5月23日至24日在駁二正港小劇場演出。（圖／高市府文化局提供）

2026高雄春天藝術節小劇場系列節目之一，由入圍臺北戲劇獎的表演團隊「閱時」攜手來自高雄的編劇郭家瑋創作之作品《灰色的湖》，將於5月23日至24日在駁二正港小劇場演出。節目優惠與票券均可透過「OPENTIX 兩廳院文化生活」平台查詢購買。《灰色的湖》曾榮獲教育部文藝創作獎劇本特優，並獲資深劇場人鴻鴻（閻鴻亞）高度評價，在當代社會氛圍之中，以極具象徵性的敘事語言，構築出一則關於真相、理想與信念的末日寓言。此劇以「南方下雪」的異質場景為起點，虛構出一個持續降雪的末日世界。編劇郭家瑋從童年的高雄在地記憶出發，轉化蓮池潭、軍營等地景意象，構築出帶有灰色調性的心理空間。故事描述兩位昔日同窗，在執行蒐證任務的過程中，逐步瓦解彼此信任，並在真相與生存之間產生劇烈拉扯。劇中隱約映照近年社會事件的集體記憶，使「當下即末日」的氛圍更加逼近現實。高市府文化局局長王文翠表示，高雄春天藝術節小劇場系列長期作為創作孵育平台，支持具潛力之創作團隊與創作文本發展。《灰色的湖》透過文學性劇本與當代表演語彙的結合，展現青年創作者對時代處境的回應與思辨，也讓觀眾在黑盒子空間中，近距離感受劇場所帶來的情節張力與思想辯證。本次演出由演員鄭雅之與陳冠瑋擔綱，於黑盒子空間中挑戰多重角色轉換，橫跨人物、記憶與象徵意象。透過「一人分飾多角」與操偶手法，交織出人與角色、人與象徵之間的多層次關係，使舞台呈現兼具敘事與隱喻的複合結構。導演孫宇生以極簡視覺與精準調度，引導觀眾進入真實與虛構交錯的劇場語境，進一步提問影像、記錄與「真相」之間的關係。為鼓勵青年學子走進劇場，本節目同步配合文化部「青年席位」政策，提供13至22歲青年觀眾文化幣優惠票價，最高可享五折購票，並可參與文化幣點數買一點送一點回饋活動。購票資訊請上「OPENTIX兩廳院文化生活」平台，或洽主辦單位。