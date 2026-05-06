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菜市場買蛋回家！「1地雷動作」全場傻眼：細菌全入侵了

▲一名網友將雞蛋泡進加了清潔劑的水中，逐顆刷洗至發亮才晾乾，這樣的處理方式恐怕適得其反，反而增加細菌入侵風險。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

雞蛋怎麼清潔、保存？醫師揭正解：降低沙門氏桿菌感染

▲專家建議，散裝蛋買回家千萬不要先清洗，否則容易增加沙門氏桿菌感染的機率，若在意髒污也可以選擇購買市售洗選蛋。（圖／記者潘毅攝）

不少人買回散裝雞蛋後，習慣先清洗再保存，認為這樣才衛生，不過這樣卻反而導致細菌吃下肚。近日一名網友將雞蛋用清潔劑刷洗至發亮的影片引發241萬次觀看，多數人傻眼表示，清洗雞蛋只會造成反效果，不如一開始就購買洗選蛋。毒物專家、中原大學生物科技學系副教授招名威也指出，過度清洗雞蛋會破壞天然保護膜，反而讓沙門氏菌更容易滲入，購買散裝蛋建議以乾布擦拭即可，不需用水清洗。一名網友在Threads發文詢問：「想問問大家，去菜市場買零售的蛋，回家會先水洗過嗎？」她分享自己的做法，將水槽裝滿水並加入清潔劑，再用菜瓜布一顆顆刷洗雞蛋，直到蛋殼變得光亮才擺放架上晾乾。影片曝光後迅速累積241萬次觀看，引發大量討論，不少人驚呼，「傻了，這樣洗，反而容易一堆細菌跑進蛋裡」、「你要不要乾脆一開始就去買洗選蛋就好」、「除非馬上用掉，不然洗掉保護層，細菌很容易毛孔進入」、「在洗選蛋工廠上過班的人，看到這個覺得更危險了」、「她一定沒想到自己以為這樣才乾淨的作法，卻是反效果」、「這批蛋沒用完都浪費掉了 洗過的蛋就不能再放冰箱會有細菌」。對此，毒物專家、中原大學生物科技學系副教授招名威曾指出，雞蛋表面原本就覆蓋一層天然保護膜「卵殼膜」，具有阻擋細菌的功能，因此一般情況下並不建議用水清洗。若用水沖洗，反而會把這層保護膜洗掉，加上蛋殼表面約有8000個肉眼難以察覺的小孔，一旦接觸水分，細菌就更容易滲入蛋內，提升污染風險。不過他也提醒，接觸生蛋後務必要洗手，而在實際烹煮前再清洗雞蛋，才能降低沙門氏桿菌感染的機率。小兒科醫師巫漢盟則說明，沙門氏菌本來就存在於動物腸道與糞便中，而雞蛋產出位置接近排泄口，因此蛋殼表面出現髒污其實很常見。建議購買後以乾布簡單擦拭即可，不需過度清洗，以免破壞保護膜造成變質。若是市售洗選蛋，因已經過專業清潔處理，買回家後可直接冷藏保存。雞蛋放入冰箱保存時時，也要記得將「尖端朝下、圓端朝上」，減少內部空氣擴散，有助延長新鮮度。