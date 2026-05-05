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台北股市今（5）日多空激戰，開盤小漲3.26點、來到40708.4點，盤中最高衝至40885.05點，再創新高點，不過隨後遇到賣壓襲擊翻黑，午盤再度回到盤上，終場上漲64.15點或0.16%，收在40769.29點，成交量為9976億元。中小型股則是活蹦亂跳，櫃買指數開盤上漲0.36點、來到398.61點，終場上漲9.19點或2.31%，收在歷史最高點407.44點，成交量為3040.38億元。今日個股成交量排行榜前五名為：群創、友達、南亞科、華邦電、聯電；個股成交值排行榜前五名為：南亞科、台積電、鴻海、華通、旺宏。權值股漲跌互見，權王台積電熄火表態，開盤下跌25元、來到2250元，盤中最低一度來到2240元，終場下跌25元或1.1%，收在2250元，拖累大盤指數就有200點；台達電開盤下跌15元、來到2185元，盤中最低一度來到2145元，終場下跌55元或2.48%，收在2165元，拖累大盤指數就有36點；反觀IC設計大廠聯發科開盤再度攻上漲停價3155元，並且一路緊鎖漲停價。PCB概念股持續走高，博智、泰鼎-KY、立誠、台燿、定穎投控攻上漲停板，德宏上漲逾8%，金居上漲逾7%，凱崴、富喬上漲逾6%，競國上漲逾5%。矽光子概念股也持續走高，光焱、訊芯-KY、惠特、環宇-KY、聯鈞、台燿攻上漲停板，穩懋上漲逾5%。記憶體族群也持續走高，南亞科上漲逾8%，力積電上漲逾4%，旺宏、華邦電上漲逾3%。此外，資金也開始敲進第三代半導體族群，合晶、環球晶、太極、漢磊、嘉晶攻上漲停板，大中上漲逾9%，全新上漲逾8%，穩懋、中美晶上漲逾5%。IC設計族群也受到聯發科的帶動走高，九暘、意騰-KY、類比科、雅特力-KY、巨有科技、金麗科、宏觀攻上漲停板，精拓科上漲逾7%，力旺、M31、威鋒電子上漲逾6%，安國、力智、神盾、群聯、立積、晶豪科上漲逾5%。