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▲朱德庸PO出判決書部分內容，透露自己勝訴並獲得50萬元賠償。（圖／臉書＠朱德庸FUN幽默）

台灣饒舌歌手MC HotDog（熱狗）2023年發布新歌〈樓下的房客〉，歌詞內容遭控抄襲漫畫家朱德庸作品《跳樓》，兩人因此對簿公堂。今（5）日朱德庸透露獲判勝訴，被告須賠償50萬元，他在臉書PO出千字文，痛批MC HotDog把著作權、原創作者萬分輕視地踩在腳下，表示：「我希望勝訴後，這次紛爭從此合法結束，我也能不再受無聊干擾，回復舊日創作步調、平靜過下去，直到我停止創作。」MC HotDog和朱德庸的侵權案於3月在台北地檢署開庭，今朱德庸PO出判決書部分內容，透露自己勝訴並獲得50萬元賠償。朱德庸回顧事件坦言，原以為在MC HotDog發佈道歉聲明後，事件就簡單落幕，沒想到對方事後卻發文指控他態度有變，在公眾前混淆視聽，讓他遭到網暴，對此朱德庸痛批：「這不只是對我個人的侮辱，更把著作權、原創作者萬分輕視地踩在腳下。」為了維護作品著作財產權以及個人名譽，朱德庸在刑事和民事法律追訴失效之前，向對方提告，經歷2年多的訴訟，他親自出庭三次，每次出庭前都重新回顧一遍，內心也又受傷一次。此外，朱德庸感到懊悔說：「當初事件一發生時就該直接採取法律途徑，而非給對方留餘地，就不至於後來有被造成羅生門、黑白混淆的灰色地帶。」朱德庸獲得勝訴後，有感而發說：「這次紛爭從此合法結束，我也能不再受無聊干擾，回復舊日創作步調、平靜過下去，直到我停止創作。」他認為無論是有才華或沒有才華的創作者，最重要的是「心的意念」，對於瓢竊行為沒有妥協也不能退讓，更不能模糊不清。MC HotDog在2023年8月發表單曲《樓下的房客》，被外界指出其歌詞概念與朱德庸的漫畫作品《什麼事都在發生》中〈跳樓〉篇章相當相似，引發抄襲質疑，事件爆發後，MC HotDog隨即將歌曲下架並公開道歉，表示自己誤用了2004年保存在電子郵件中的一篇網路短文內容，並非有意侵權。然而雙方後續就授權問題展開協商卻未能達成共識，最終談判破局並進入司法程序，朱德庸曾公開表示，他無法接受「先上車後補票」的授權方式，並透露MC HotDog公司曾提出「版稅對分、共同掛名創作」的方案，但他認為此舉讓自己感到被冒犯，甚至形容「像被塞饅頭到嘴裡要我吃」，因此決定透過法律釐清。