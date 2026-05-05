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列冊管理後標售 還是未領將充公

▲草屯地政事務所指出，目前全鎮還有約15億元資產沒有辦理繼承。（圖／翻攝自Google Maps）

超過1年無人繼承 6/30後列冊管理

若沒有辦理繼承登記的房產、土地，只要超過期限就會進行公開標售，根據南投草屯地政事務所統計，現在全鎮沒有辦理繼承登記的土地高達2187筆，建物也有72棟，若按照2026年公告土地現值計算，資產總價值超過15億元！如果到6月30日還是沒有人認領，將會列冊管理，未來還很有可能充公，請民眾儘快辦理繼承登記。根據《土地法》第73條之1規定，繼承開始超過1年沒有辦理繼承登記，經過3個月後還是沒有人辦理，將由地政機關列冊管理15年，如果超過15年還是沒有辦理繼承、移轉所有權，將請財政部國產署公開標售，標售得到的金錢會先暫時保留10年，但10年過後，還是沒有人認領，這筆款項就會正式充公、歸為國庫所有。草屯地政事務所指出，法律保障多元族群平等，《民法》規定子女繼承父母財產，沒有性別差異，同性婚姻配偶也適用繼承規定，擁有互相繼承的權利。如果家中繼承人眾多，難以達成共識，地政所建議可先由其中一人以上代表，申請登記為全體繼承人「公同共有」，就能有效避免超過6個月無人完成繼承登記，而必須面臨罰鍰及被標售的情況。草屯地政事務所表示，這次沒有人繼承的約15億元資產，是超過1年都沒有繼承人辦理登記，若經過4月1日到6月30日的公告，還是沒有人來辦理繼承登記，就會進入15年的列冊管理階段，無人繼承的資產相關資訊，將公告在土地所在地、被繼承人原戶籍的區公所與里辦公處。如果繼承民眾不清楚申辦流程，或是必備文件，除了可以親自到地政事務所現場諮詢之外，也可以多加利用縣府地政處，及草屯地政事務所官方網站進行線上查詢，才能確保家族財產不因疏忽而消失。