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▲林依晨（左1、左3）、陳柏霖（右1、右3）、王陽明（左2）分別在《我可能不會愛你》飾演程又青、李大仁與丁立威。（圖／微博@濤濤DRT）

43歲藝人林依晨在2002年出道後，拍過《我的祕密花園》、《惡作劇之吻》等經典電視劇，2011年主演《我可能不會愛你》更是讓她二度奪下金鐘獎的視后寶座。但不料林依晨3日受訪時，竟透露在拍這部讓她二度封后的電視劇時，經歷了分手，透露當時的男友要她放棄事業，但劇中角色程又青給了她勇氣，讓她在這部戲殺青時，向前任提出分手。林依晨在3日接受《新世向》的採訪，聊到《我可能不會愛你》的程又青一角時，忍不住哽咽表示：「我比她（程又青）慢成為她，她教會我怎麼樣成為這樣的女性。」林依晨透露當時常常邊看劇本邊哭，因為自己也正經歷像與劇中角色丁立威（王陽明 飾）這樣的一段不健康感情，最終林依晨因「程又青」給的勇氣，而在新加坡拍攝殺青戲分的最後一個禮拜，跟男友提了分手。她回憶《我可能不會愛你》是在3月多開拍、8月底殺青，「這5個月就是痛苦漸進式的增加。」因為那時候林依晨跟前任交往1年多，這部劇是戀愛期間拍的唯一一部作品，代表男友無法接受自己的工作，讓當時的她崩潰直呼：「天啊，又青要做抉擇，我也要做抉擇。」但在現實生活中，林依晨的身旁並沒有李大仁（陳柏霖 飾）。不過這段感情也讓林依晨體會到，如果另一半要自己放棄事業，「那就有點像是要你放棄一部份的自己。」讓她突然發現這可能會是最後一部戲，越想越害怕後，就算還愛著前任，也決定先自行喊卡，「應該說又青在我後面推了我一把。」林依晨透露這部劇給了自己很大勇氣，也是生命中很大的轉彎，甚至連親友都覺得她變得不像自己，這也讓自己反思自己該是什麼樣子，「遇到了這個劇本、這個角色，我才知道原來我應該是這個樣子。」並直言自己不要當金絲雀。林依晨與經營家族潛水器材事業的老公林于超（Charles），在表姊婚禮上擔任伴郎伴娘後擦出火花，並於2014年底結為夫妻、2021年、2025年分別生下女兒與兒子。林依晨雖然因丈夫長期在美國加州工作，而要分隔兩地，但夫妻倆的感情依然非常穩定。這也可以說是林依晨在結束一段不健康的感情多年後，終於也在現實生活中遇到屬於自己的大仁哥。林依晨在《我可能不會愛你》飾演鞋業公司的幹練主管程又青，她做事雷厲風行、好勝心強。然而在武裝的外表下，她其實擁有一顆柔軟且正義感十足的心。她既有著「初老症候群」的焦慮，卻又堅持獨立女性的尊嚴，不願在感情中委曲求全。帶刺卻又溫暖的性格，讓她一方面在生活中橫衝直撞，一方面又在深夜裡對著「最好的朋友」李大仁展現最脆弱、最真實的自我。程又青的魅力不在於完美，而在於她那份即便受傷也要優雅站起、勇敢追求自我價值的韌性。