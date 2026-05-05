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受到中東局勢影響，阿聯酋航空日前航班調度大受影響，多以縮減班表營運，3月初時僅恢復6成航網。時隔2個月，阿聯酋航空今（5）日宣布，目前航網恢復96%，已經邁入接近全面復航的新階段；逐步恢復美洲、歐洲、非洲、西亞、中東/波灣合作理事會（GCC）、遠東及大洋洲等地區的航班服務。阿聯酋航空持續營運的航點已涵蓋72個國家共137個目的地，每週執飛超過1,300個航班，整體運能已回復至中斷前的75%。即使在航班縮減期間，阿聯酋航空仍成功載運470萬名旅客，不僅顯示全球旅遊需求持續強勁，亦體現旅客對阿聯酋航空服務的高度信任。阿聯酋航空目前每日提供1班杜拜往返台北的直飛航班，透過杜拜樞紐串聯全球各大主要城市。阿聯酋航空表示，提供旅客從彈性改票、杜拜轉機服務到阿聯酋航空Skywards，多項優惠及彈性安排，讓旅客更安心地規劃每段旅程，包括：自4月2日起訂票的旅客，不限艙等，可免費更改日期一次。於阿聯酋航空官網訂位的旅客，亦可享24小時免費保留票價的彈性。杜拜轉機等候時間達6至26小時的旅客，可透過阿聯酋航空杜拜轉機服務，將漫長的轉機等候升級為舒適的中停體驗。阿聯酋航空將免費提供多項禮遇，符合資格的旅客可享有四星或五星級飯店住宿、機場接送、餐飲服務，以及必要時所需的阿聯酋入境簽證。自2026年5月8日至8月31日，阿聯酋航空 Skywards 會員可透過較低的升級門檻，以及搭乘阿聯酋航空或 flydubai 航班累積的紅利等級哩程數（Bonus Tier Miles），加速升等至高階會籍。