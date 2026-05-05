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▲泰國進口「冷凍痲瘋柑葉」農藥超標，食藥署在邊境攔截。（圖／食藥署提供）

泰國冷凍痲瘋柑葉農藥超標 679公斤退運銷毀

食藥署今（5）日公布邊境查驗不合格品項，由業者「完美通商股份有限公司」報驗的日本嬰兒米果檢出重金屬鎘超標，2批嬰兒米果必須退運或銷毀。針對「完美通商股份有限公司」在邊境調整為逐批查驗。食藥署公布最新邊境查驗不合格品項，總計13項不符規定，包括日本進口的嬰兒米果因重金屬超標、泰國進口「冷凍痲瘋柑葉」、 巴西進口「胡椒粒」、美國進口「冷凍草莓」、美國進口「西洋參」等因農藥殘留含量不合規定，須退運或銷毀。食藥署北區管理中心副主任蔡佳芬說，此次有2批由輸入業者「完美通商股份有限公司」報驗的日本嬰兒米果，檢出重金屬鎘介於每公斤0.045至0.074毫克，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘於嬰幼兒穀物類輔助食品及嬰幼兒副食品中，限量為每公斤0.040毫克，2批日本嬰兒米果總計177.6公斤必須退運或銷毀。食藥署針對「完美通商股份有限公司」在邊境調整為逐批查驗，抽驗比例為100%；亀田製菓株式会社同樣列為逐批查驗。另有2批由輸入業者「萬基商行有限公司」報驗的泰國冷凍痲瘋柑葉，檢出殘留農藥可尼丁0.03ppm、畢達本0.04ppm、賜派芬0.32ppm、賽速安0.07ppm、克凡派0.13ppm、賽滅寧1.98ppm及菲克利0.02ppm，。根據「農藥殘留容許量標準」，殺蟲劑可尼丁、賽速安、克凡派、賽滅寧、殺蟎劑賜派芬及殺菌劑菲克利皆以檢測方法的定量極限0.01 ppm為法規容許值；殺蟎劑畢達本為不得檢出，應低於檢測方法的定量極限0.01 ppm，這2批泰國的冷凍痲瘋柑葉總計679公斤必須退運或銷毀。食藥署針對「萬基商行有限公司」在邊境調整為逐批查驗，抽驗比例為100%。