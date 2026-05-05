美國電動遊戲開發商 Valve 全新世代的控制器「Steam Controller」今（5）日上市，台灣市場由代理商 Komodo Station 從凌晨1點起開賣，上午8點宣佈售罄，不過拖了7小時並非買氣差，而是買家多到讓亞洲伺服器癱瘓，網頁頻繁出現「Gateway Timeout」與「504」錯誤，人氣非常旺。

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Valve 在4月底宣布全新世代的控制器「Steam Controller」上市，建議售價為99美元，台灣將由 KOMODO 代理發售，售價新台幣3388元，這也是 Valve 去年公開的3款全新硬體中，第一個問世的商品，也被玩家視為 Steam Machine 遊戲主機登場的前奏曲。

▲Steam Controller 熱度驚人，買家多到一度讓亞洲伺服器癱瘓。（圖／Komodo Station）
▲Steam Controller 熱度驚人，買家多到一度讓亞洲伺服器癱瘓。（圖／Komodo Station）
台灣時間5月5日凌晨1點 Steam Controller 後，大量消費者湧入賣場頁面，伺服器一度無力承受龐大流量，不僅出現連線困難、無法成功付費的情況，甚至有人重新整理頁面，卻不斷看見「Coming Soon」的提示。

事後日本 KODOMO 官方在社群網站 X 上公告，除了表示已經完成修復，也向所有消費者致歉；至於歐美市場，Steam Controller 也大約在30分鐘內就賣光，不過也出現一些黃牛亂象，外 eBay 等拍賣平台上，甚至已經能發現一台標價150到200美金。



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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...