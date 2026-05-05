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▲五月天宣布7月再度回到大巨蛋開唱，寫下「最快返場」的新紀錄。（圖／相信音樂臉書）

五月天近來帶著全新升級的《5525+2 回到那一天》巡迴演唱會，才在鳥巢連唱12場創下紀錄，今（5）日宣布將在台北大巨蛋開唱，於7 / 3 、4 、5 、8 、10 、11 、12 一連七天帶來精彩演出，官方也正式公布門票於5/23在拓元售票正式開賣，消息一出讓歌迷激動不已。五月天展開全新升級的《5525+2 回到那一天》巡迴演唱會，上月30日起才在北京鳥巢舉辦12場演出，今（5）日宣布重返台北大巨蛋開唱，7 / 3 、4 、5 、8 、10 、11 、12一連七場讓粉絲驚喜不已。而，與粉絲們創造獨一無二的回憶。消息一出讓歌迷直呼：「終於......」、「大巨蛋見」、「等到了」、「等到天荒地老」、「準備搶票！」而門票則在5/23於拓元售票正式開賣。事實上，五月天去年6月底才首度登上大巨蛋開唱，舉辦一連8場「回到那一天」25週年巡迴演唱會，32萬張票秒殺。當時五月天不僅找來F4擔任嘉賓，更創下3項驚人紀錄，包括「8場大巨蛋32萬名觀眾、巨型橫幕125公尺長度之最、8500 名人力動員」，創造滿滿話題。大巨蛋啟用至今，吸引許多海內外歌手，包括蔡依林、張惠妹、周杰倫、鄧紫棋、韓團TWICE等等，如今五月天宣布7月重返大巨蛋開唱，也寫下「最快返場」的新紀錄，以五月天的高人氣，勢必再掀一波搶票熱潮。