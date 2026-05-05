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▲高雄高商培育師生取得減碳人員證書，將全面啟動校園碳盤查，展現深耕永續校園。（圖／高市府教育局提供）

響應國家2050淨零排放政策，並配合高雄市打造淨零城市願景，高市府教育局推動「各級學校校園簡易碳盤查與碳盤查示範學校計畫」。繼114年由教育局長吳立森率領逾200位各級學校校長宣示推動，今（115）年正式啟動「100校校園簡易碳盤查行動」，讓減碳落實於校園日常具體行動。局長吳立森表示，計畫將分階段推動，115年先培訓100所學校進行簡易碳盤查，預計至117年達成全市校園全面推動。此外，高雄高商、國昌國中與陽明國小也同步進行符合ISO標準的碳盤查，成為「ISO碳盤查示範校園」，建立具查證性與審核機制的碳數據，強化校園淨零治理能力。計畫特別邀請教育部「智慧化氣候友善校園計畫」專家學者組成輔導團隊，並由大華國小、前峰國小及南隆國中三所核心學校領航，採取「核心學校帶動社群」模式，透過說明會與輔導工作坊，帶動更多學校共同參與。高市府教育局也在大華國小舉辦校園簡易碳盤查輔導工作坊，透過專家指導與跨校交流，協助教師與行政團隊掌握碳盤查流程與工具應用。讓學校從盤點燃料使用、用電、用水與通勤行為等數據出發，計算整體碳排放量，同時納入再生能源與校園樹木碳匯等「負碳」資料，逐步建立完整的校園碳排現況，並進一步分析碳排熱點，擬定具體減碳策略，為校園永續治理奠定基礎。吳立森強調，碳盤查不僅是數據統計，更是永續教育的重要起點。透過實際操作與課程融入，學生得以理解能源使用與碳排放的關聯，培養環境素養與行動力。如高雄高商已發展相關特色課程，涵蓋產業淨零趨勢、綠色商業模式及碳資產管理等內容，積極培育具備永續思維的綠領人才，為高雄未來競爭力注入新動能。在淨零轉型浪潮下，高雄高商攜手雲林科技大學合作，全台首創辦理「ESG綠色經濟與減碳永續專案管理培訓」，已培育52名學生取得ISO減碳內部查證人員證書，成為全台首批高中職認證人才。另高雄高商持續推動相關課程，迄今已有6名教師取得淨零碳規劃管理師證照，規劃辦理校園溫室氣體盤查與產品碳足跡培訓，115年更將全面啟動校園碳盤查及工作坊，展現深耕永續教育決心。