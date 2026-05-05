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有台北市民近期反映，市區內老鼠變多，引發議論。國民黨立委被外界質疑護航台北市長蔣萬安，引爆網友憤怒，有人號召市民將抓到的老鼠直接送到王鴻薇服務處。王鴻薇今（5）日表示，她的服務處旁邊就是學校跟一大片住宅區，如果民進黨側翼、青鳥，只因為她把真相揭發，就用老鼠報復她，這像不像去年的大罷免？完全為了政治來攻擊政治人物。王鴻薇昨在臉書發文說，民進黨「造鼠」計畫啟動，民進黨操作老鼠議題已經一週多，真相逐漸現行，北市老鼠案件數早就大幅下降。但是為了打這些議題，無所不用其極，柯建銘的助理發「高雄」老鼠的照片，也有側翼發屏東果菜市場老鼠的影片，惡意造假要影射台北市，都造假被抓包。不過王鴻薇的發文引發網友批評，稱「好的，如果抓到老鼠就送去給委員喔」、「有抓到老鼠都送去王鴻薇立委辦公室」。王鴻薇今受訪表示，數字會說話，有關台北市老鼠的問題，這幾個月市府努力解決，從2月份的258份降到3月份90件，下降比例高達65%，那到4月23日為止，它的案件又下降到49件。王鴻薇說，網路上民進黨側翼跟青鳥操作這議題，而這周剛好也是民進黨台北市長人選呼之欲出，所以為什麼關於老鼠的問題反而是民進黨市長人選浮上檯面時，民進黨側翼隨之操作，這到底有沒有政治操作，這有沒有選舉的操作？事實上一目了然。王鴻薇更說，民進黨的側翼成立所謂的通報系統，結果這系統連料理鼠王的玩偶或是以前的舊照片，通通可以審核通過，所以這是真的通報嗎？還是一個「人造鼠」的通報平台呢？王鴻薇批評，民進黨議員關心這議題合理，但怎麼會發生林亮君議員辦公室的助理，打電話要求環保局處理，但他本人又用處理後的照片發文攻擊蔣萬安市府，這不是單純的選民陳情，變成一個為了特定的市長候選人造勢，這樣的政治的鋪陳。王鴻薇更批評，看到民進黨側翼發動，說要把抓到不管活的死的、甚至剛出生的老鼠，通通都要送到服務處去。她的服務處旁邊就是學校，而且那邊是一大片住宅區，如果民進黨側翼、青鳥，只是為了政治性報復，她把真相揭發了就要用老鼠來報復，這像不像去年的「大罷免」？也就是說為了要做這種政治人物的攻擊，不惜騷擾一般的民宅、學校嗎？所以要講的是說，真的話要繼續講下去，不要像大罷免一樣操作老鼠事件。